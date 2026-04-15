Пароль принят: «Ростелеком» превратил урок кибербезопасности в квест для пермских школьников

Специалисты «Ростелекома» провели для восьмиклассников пермской школы «Флагман» интерактивное занятие по цифровой грамотности. Вместо сухих инструкций — живой разбор сетевых угроз и настольная игра, где каждый правильный ответ приближал команду к победе над кибермошенниками. На практическом уроке эксперты компании разобрали с ребятами основные цифровые риски: вредоносные программы, фишинг, кибербуллинг и утечки данных. Школьники научились распознавать поддельные сайты, настраивать приватность в соцсетях и создавать надежные пароли. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком»: «В интернете сегодня много ловушек: подростки часто становятся мишенью фишинговых ссылок в мессенджерах или попадаются на фейковые розыгрыши в соцсетях. Большинство инцидентов происходит из-за отсутствия базовых алгоритмов защиты. Поэтому наша задача — не запрещать пользоваться гаджетами, а давать четкие инструкции. Например, как проверить подлинность ссылки, настроить двухфакторную аутентификацию и куда обращаться, если столкнулся с кибербуллингом. Цифровая гигиена сегодня так же важна, как мытье рук перед едой. Это простой навык, который спасает от серьезных последствий».

Во второй части урока школьники сыграли в настольную игру «БезОпасный интернет» (6+), созданную на основе исследования, которое провел Альянс по защите детей в цифровой среде. «Ростелеком» — партнер этого объединения. Участники помогали главному герою Антивирусу «очистить» Сеть от киберпреступников. Бросая кубик и перемещая фишки по полю, ребята отвечали на вопросы различной сложности — от правил защиты аккаунтов до этикета общения в мессенджерах. За ошибку команда теряла ход, а за верный ответ — получала баллы и двигалась вперед.

цифровизация

Татьяна Крохалева, классный руководитель восьмого ИТ-класса школы «Флагман», г. Пермь: «Встреча прошла весело и познавательно. В формате интерактивного урока страх ошибки исчезает: можно взять паузу, обсудить решение в команде и вовремя сделать выводы. Это гораздо эффективнее, чем просто читать памятки. Мы планируем интегрировать настольную игру "БезОпасный интернет" в классные часы, потому что такой подход действительно формирует осознанное отношение к цифровому пространству».

По итогам занятия эксперты «Ростелекома» передали школе несколько экземпляров игры для регулярных занятий по цифровой грамотности. Все участники турнира получили от интернет-провайдера сувениры.

Другие материалы рубрики

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

В России создана цифровая модель, прогнозирующая деформацию мостов с точностью 95%

Данные вместо интуиции: эксперты Data Sapience о переходе российских банков от «тушения пожаров» к стратегической конкуренции

Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru

Экс-главу создателя спутников для ГЛОНАСС обвинили в мошенничестве и отправили под домашний арест

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще