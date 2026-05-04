В России нашли способ импортозаместить пропеллеры для БПЛА. Разработка прочнее и дешевле в изготовлении, чем импорт

Российские исследователи разработали технологию, позволяющую изготавливать более прочные и ударостойкие пропеллеры для дронов. Себестоимость изделия получается невысокая, что важно для решения задачи импортозамещения компонентов, которым сложно конкурировать с китайскими.

Прочнее и дешевле аналогов

Студенты Московского авиационного института (МАИ) создали технологию изготовления пропеллеров для небольших мультикоптеров из стеклоткани, сообщил ТАСС.

Исследователи из стартапа выпускников института «Экономика и менеджмент высокотехнологичной индустрии» МАИ ставили целью найти способ изготовления более прочных и дешевых комплектующих на замену импортным.

Первая партия опытных образцов уже прошла испытания, которые продемонстрировали увеличенную жесткость и ударопрочность при низкой себестоимости.

Технология многослойного армирования

Детали печатают на 3D-принтере. Прочность пропеллеру придается за счет многослойного армирования. В той части, которая испытывает наибольшие нагрузки при работе, последовательно укладываются несколько слоев стеклоткани с разными характеристиками.

dron700.jpg
kjpargeter на Freepik
Пропеллеры из стеклоткани служат дольше и выдерживают более жестких посадок

Внутренние слои из мелкоячеистой ткани обеспечивают жесткость конструкции, промежуточные из крупноячеистой — повышают ударопрочность, а внешние выполняют защитную функцию, пояснили разработчики. Вся конструкция закрепляется эпоксидной смолой.

«Одна из ключевых проблем российской отрасли беспилотных летательных аппаратов - зависимость от импортных комплектующих. Особенно остро стоит вопрос дефицита прочных и надежных пропеллеров для FPV- и LTE-дронов. В среднем срок их эксплуатации сегодня составляет 100 часов, а большинство изделий выходит из строя уже после трех жестких посадок», — пояснила студентка института «Экономика и менеджмент высокотехнологичной индустрии» МАИ Ангелина Пурыскина.

Стеклопластик для беспилотников

В феврале 2026 г. в реестре российской промышленной продукции насчитывалось более 108 комплектующих для изготовления беспилотников (камеры, электродвигатели, навигационные приемники, питания, микросхемы, блоки инерциальной навигации и др.). Три года назад не было вообще ничего: ни аккумуляторов, ни полетных контроллеров, ни двигателей, ни винтов. Все закупалось в Китае. При этом отечественные компании не торопятся устанавливать локализованные компоненты на беспилотники из-за их высокой цены.

Популярный в производстве беспилотников углепластик, или карбон, дороже стеклопластика примерно в шесть-семь раз, при этом высокие механические характеристики дорогого углепластика часто просто не нужны для малоразмерных беспилотных воздушных судов (БВС).

Ученые из Самарского университета им. Королева в 2024 г. занимались разработкой легкого и доступного по цене беспилотника самолетного типа из стеклопластика. В сильно упрощенном виде технология выглядит следующим образом. В матрицу, повторяющую форму будущей детали или конструкции, укладывается стеклоткань, пропитанная смолой. Затем откачивается воздух, и в условиях создающегося вакуума атмосферное давление намертво прижимает эту пропитанную смолой стеклоткань к матрице. В процессе дальнейшего производства в печи изделие полимеризуется, превращаясь в прочный стеклопластик.

Анна Любавина

