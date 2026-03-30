Компания «Нетрика Медицина» масштабирует сервис электронного подписания документов с пациентами через мессенджер Max

Сервис, запущенный в начале 2026 г., представлен в двух вариантах внедрения: как компонент интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» с установкой в защищенный контур государственной информационной системы здравоохранения (ГИСЗ) субъекта России, а также в формате облачного сервиса «N3.Health». Для пациентов взаимодействие реализовано через национальный мессенджер Max. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина».

Процесс подписания организован следующим образом. В медицинской организации сотрудник (администратор, медицинская сестра или врач) оформляет документы — в медицинской информационной системе (МИС) либо в веб-интерфейсе СЭП интеграционной платформы «N3.Здравоохранение». Последний вариант не требует интеграции с МИС, поэтому позволяет приступить к работе с сервисом в кратчайшие сроки. После оформления документы направляются в мессенджер Max на подписание пациенту.

Речь идет об информированных добровольных согласиях (ИДС) на медицинское вмешательство. Подписание таких согласий через единый портал госуслуг (ЕПГУ) — а по сути с помощью простой электронной подписи (ПЭП) — нормативно урегулировано.

Документы доставляются пациенту следующим образом: он сканирует QR-код и переходит в чат-бот для подписания. QR-код может быть размещен в регистратуре медицинской организации либо представлен в электронном виде — например, на сайте клиники.

Далее система последовательно проводит пациента через авторизацию, ознакомление с документами и согласие на обработку персональных данных для присоединения к электронному документообороту. После этого пациент подписывает информированные добровольные согласия на медицинское вмешательство с помощью простой электронной подписи (ПЭП), используя Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги».

Данный механизм предусмотрен Федеральным законом323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в редакции от 28.12.2024), а также приказом Министерства здравоохранения России от 12 ноября 2021 г. № 1051н.

Подписанные документы всегда доступны для просмотра: пациентам — в Max, медицинским организациям — в их МИС или в СЭП интеграционной платформы «N3.Здравоохранение».

Внедрение СЭП интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» помогает сократить временные затраты (на оформление ИДС) и финансовые издержки (на расходные материалы и хранение бумажных архивов). Кроме того, сервис становится удобным дополнительным каналом электронного взаимодействия с пациентами.

Особенно востребовано решение при оформлении ИДС в рамках телемедицинских консультаций — здесь СЭП позволяет реализовать процесс быстро и без лишних визитов в клинику.

«Платформа национального мессенджера Max открывает пациентам и врачам новые возможности, которые еще недавно были технически и организационно недоступны. Max предоставил дополнительный инструментарий для записи на прием к врачу и проведения телемедицинских консультаций. Теперь по всей стране через Max становится доступным онлайн‑закрытие больничных листов — это позволяет пациентам не посещать медицинскую организацию и избегать повторного заражения. СЭП органично дополняет экосистему электронных сервисов для пациентов и врачей. Нас, как интеграционную компанию, особенно радует возможность встраивать новые полезные медицинские электронные сервисы в уже сложившуюся экосистему», – отметил Андрей Дюков, коммерческий директор компании «Нетрика Медицина» (интеграционная платформа «N3.Здравоохранение»).

Другие материалы рубрики

В заказной разработке стали платить меньше. Как это стало возможным?

СМИ: Власти попросили российских сотовых операторов ввести спецплату для активных пользователей VPN

70% компаний не измеряют реальную экономию в закупках: данные исследования

Внезапная оттепель. Сверхдорогая и дефицитная память DDR5 резко подешевела

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

В России создан подводный робот-беспилотник для исследования Арктики

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
