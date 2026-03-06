МегаФон подвёл финансовые итоги 2025 года

Выручка МегаФона по итогам 2025 года увеличилась на 8,15% и составила 525,6 млрд рублей. Роста удалось достичь за счёт расширения абонентской базы, и как следствие – увеличение потребления услуг мобильной связи, а также благодаря опережающему росту бизнеса в корпоративном сегменте.

Ключевые результаты:

Абонентская база увеличилась на 1,77% до 79,37 млн

Сервисная выручка увеличилась на 9,6% до 445,4 млрд руб.

Операционная прибыль выросла на 17,51%

Показатель OIBDA увеличился на 11,57%

Абонентская база

МегаФон продолжает активно наращивать клиентскую базу, несмотря на ряд ограничительных регуляторных изменений, усложнивших правила и порядок оформления сим-карт. Число абонентов МегаФона в России по итогам 2025 года выросло на 1,77% и достигло 79,37 млн человек. Рост связан с расширением собственной линейки тарифных предложений, а также развитием продуктовых механик, ориентированных на гибкость и персонализацию условий обслуживания.

Запуск сервиса «Перенос тарифа» обеспечил существенный приток новых клиентов. Параллельно компания продолжила развитие тарифных предложений и цифровых сервисов, создавая дополнительные сценарии использования услуг для широкой клиентской аудитории. Так, одним из ключевых продуктов стала МегаСемья, в которую с 2025 года можно добавлять участников вне зависимости от региона их проживания и представившая специальные условия для многодетных семей.

Влияние на выручку

Сервисная выручка увеличилась на 9,6% до 445,4 млрд руб. Рост обеспечен увеличением потребления мобильного интернет-трафика (+6,5% год к году), расширением продуктового портфеля и активным развитием цифровых сервисов.

Снижение чистой прибыли на 8,19% связано с повысившейся стоимостью обслуживания заёмных средств. В то же время показатель OIBDA увеличился на 11,57% благодаря опережающей динамике выручки по сравнению с ростом операционных затрат и сохранению контроля над расходами. Операционная прибыль выросла на 17,51%, что стало следствием повышения эффективности бизнес-процессов и оптимизации затратной базы.

Продажи абонентского оборудования по итогам года сохранились на уровне прошлого периода (+0,65%). Динамика отражает перераспределение структуры каналов продаж: рост оптового направления, обеспеченный расширением ассортимента и каналов сбыта, а также увеличение доли продаж компании на маркетплейсах частично компенсировали снижение традиционной розницы.

В 2025 году компания усилила свои позиции в корпоративном сегменте. Линейка технологических решений МегаФона в поддержку спроса на защищенную инфраструктуру обеспечила рост выручки более 40% по направлению сетевых решений и услуг кибербезопасности.

Инфраструктура

По итогам года МегаФон подтвердил лидерские позиции по скорости мобильного интернета, покрытию сети и качеству голосовой связи по всей России. Результаты зафиксированы независимыми исследовательскими компаниями: Megabitus, VIGO и DMTEL. Таким образом, оператор расширил своё технологическое преимущество, дополнив традиционные показатели скорости и покрытия подтверждённым лидерством по качеству голосовых сервисов.

Снижение CAPEX по итогам 2025 года отражает переход к более сбалансированной инвестиционной модели компании, ориентированной на эффективность вложений и поддержание устойчивого развития сети. В отчётном периоде МегаФон вводил в эксплуатацию новые центры обработки данных, обеспечивающие масштабирование цифровых сервисов и повышение общей надёжности инфраструктуры. Компания также продолжила переход на импортозамещённые и собственные технологические решения.

Фокус развития был направлен на удержание высокой доступности сети и минимизацию негативного влияния внешних факторов на клиентский опыт. Дополнительный акцент сделан на внедрение передовых ML-алгоритмов, которые связали технические показатели сети с восприятием качества услуг клиентами. Это позволило более точно управлять приоритетами модернизации и оперативно реагировать на изменения пользовательского поведения.

В июле 2025 года рейтинговые агентства «Эксперт РА» и АКРА в очередной раз подтвердили рейтинг кредитоспособности МегаФона на наивысшем уровне ААА по российской национальной шкале.