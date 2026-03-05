«Рувики» назвала самые посещаемые биографии женщин к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня российская интернет-энциклопедия «Рувики» представила список наиболее посещаемых биографий женщин за последние 12 месяцев. Исследование основано на анализе пользовательской статистики платформы.

Согласно данным «Рувики», интерес к биографическим материалам о женщинах сохраняется на протяжении всего года. Пользователи обращаются к страницам, посвящённым представителям различных сфер - спорта, журналистики, медицины, культуры, общественной деятельности и медиа.

Распределение посещений показывает, что наибольший интерес вызывают биографии представительниц спорта и медиасреды. Вместе с тем пользователи активно обращаются к страницам, посвящённым деятелям культуры, медицины и общественной жизни. Внимание аудитории охватывает как современных публичных персон, так и женщин, чья профессиональная деятельность уже завершена.

В число наиболее посещаемых женских биографий на платформе вошли:

1. Татьяна Навка — фигуристка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию

2. Анна Прокофьева — журналистка, военный корреспондент «Первого канала»

3. Ирина Винер — советский и российский тренер по художественной гимнастике

4. Маргарита Симоньян — журналистка и медиаменеджер, главный редактор телеканала RT (Russia Today) и медиагруппы «Россия сегодня»

5. Екатерина Мизулина — общественный деятель, глава «Лиги безопасного интернета»

6. Оксана Яшанькина — фитнес-модель, тренер, блогер, мастер спорта России по спортивной гимнастике

7. Екатерина Шкуро — актриса, блогер, участница проектов Comedy Club Production

8. Татьяна Шаповаленко — врач-терапевт, анестезиолог-реаниматолог, главный врач Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля

9. Ольга Вашурина — телеведущая, кондитер, блогер, победительница шоу «Кондитер»

10. Оксана Самойлова — модель, предпринимательница, блогер

11. Татьяна Гайдай — синхронистка, призёр чемпионата мира, многократная чемпионка России

12. Альмудена Амор — испанская актриса

13. Анастасия Заворотнюк — актриса театра и кино

14. Мелания Трамп — первая леди США

15. Светлана Ходченкова — актриса театра и кино

«Биографические статьи традиционно входят в число наиболее посещаемых материалов энциклопедии. Читатели используют их как источник систематизированной информации о людях, повлиявших на развитие различных сфер - от спорта и культуры до медицины и общественной деятельности. Как и другие материалы нашей платформы, такие статьи проходят проверку, а данные в них регулярно обновляются», – отметил генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.