Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ДНКЦ им. Л. М. Рошаля Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля ДКЦ им. Л. М. Рошаля Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.03.2026 «Рувики» назвала самые посещаемые биографии женщин к 8 Марта 1
30.01.2026 Т2 за год установила 6,5 тыс. базовых станций в Москве 1
27.01.2026 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 февраля 2026 года 1
20.01.2026 Антропоморфный робот «Арди» начал консультировать посетителей в Центре Рошаля 4
19.01.2026 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 февраля 2026 года 1
25.12.2025 МТС обеспечила связью новый комплекс детской больницы святого Владимира 1
16.10.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года 1
25.06.2025 «Билайн» разогнал интернет в Красногорске 1
19.06.2025 «МегаФон» проведет цифровую трансформацию Подмосковья 1
05.02.2025 МТС улучшила качество мобильной связи в Детском клиническом центре имени Рошаля 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

ДНКЦ им. Л. М. Рошаля и организации, системы, технологии, персоны:

Lab4U - Ваша лаборатория 7 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
Dell EMC 5180 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Promobot - Промобот 168 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 1
Дабл Ю Экспо 8 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 3
Докстарклаб 3 2
Опека УК 2 2
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 2
МКНЦ им. А. С. Логинова ГБУЗ - Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова 5 2
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
Наукоград - технопарк 156 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Правительство Московской области - Министерство здравоохранения Московской области 13 1
Новая технологическая коалиция - НТК 4 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 116 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 593 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 524 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 3
Протек - Здравсити 32 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
Божор Михаил 23 3
Юшкина Екатерина 4 3
Боровлева Вероника 4 3
Образцов Алексей 16 3
Апасов Николай 11 3
Кудашев Константин 17 3
Полищук Никита 6 3
Попцова Мария 10 3
Ерижоков Рустам 7 3
Слинин Алексей 2 2
Маврин Алексей 3 2
Дмитриева Нина 3 2
Демкина Александра 3 2
Карелин Павел 22 2
Поляков Дмитрий 56 2
Чернышов Дмитрий 4 2
Шаповаленко Татьяна 3 2
Вашурина Ольга 1 1
Прокофьева Анна 1 1
Гайдай Татьяна 1 1
Шкуро Екатерина 1 1
Яшанькина Оксана 1 1
Заворотнюк Анастасия 1 1
Ходченкова Светлана 1 1
Воробьев Андрей 199 1
Южаков Алексей 36 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Мизулина Екатерина 18 1
Помбухчан Хачатур 44 1
Симоньян Маргарита 9 1
Бирюков Олег 40 1
Рошаль Леонид 8 1
Медейко Владимир 11 1
Винер Ирина 2 1
Навка Татьяна 3 1
Самойлова Оксана 4 1
Маханьков Андрей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 42 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 212 1
Цифровой регион - Федеральный проект 116 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 1
Автомагистраль М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 54 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Цифровое право - Цифровые права 141 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
Здравоохранение - Реабилитация 449 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 26 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще