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ДНКЦ им. Л. М. Рошаля Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля ДКЦ им. Л. М. Рошаля Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 13
ДНКЦ им. Л. М. Рошаля и организации, системы, технологии, персоны:
|Новая технологическая коалиция - НТК 4 1
|ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
|АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
|Божор Михаил 23 3
|Юшкина Екатерина 4 3
|Боровлева Вероника 4 3
|Образцов Алексей 16 3
|Апасов Николай 11 3
|Кудашев Константин 17 3
|Полищук Никита 6 3
|Попцова Мария 10 3
|Ерижоков Рустам 7 3
|Слинин Алексей 2 2
|Маврин Алексей 3 2
|Дмитриева Нина 3 2
|Демкина Александра 3 2
|Карелин Павел 22 2
|Поляков Дмитрий 56 2
|Чернышов Дмитрий 4 2
|Шаповаленко Татьяна 3 2
|Вашурина Ольга 1 1
|Прокофьева Анна 1 1
|Гайдай Татьяна 1 1
|Шкуро Екатерина 1 1
|Яшанькина Оксана 1 1
|Заворотнюк Анастасия 1 1
|Ходченкова Светлана 1 1
|Воробьев Андрей 199 1
|Южаков Алексей 36 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
|Мизулина Екатерина 18 1
|Помбухчан Хачатур 44 1
|Симоньян Маргарита 9 1
|Бирюков Олег 40 1
|Рошаль Леонид 8 1
|Медейко Владимир 11 1
|Винер Ирина 2 1
|Навка Татьяна 3 1
|Самойлова Оксана 4 1
|Маханьков Андрей 10 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
|Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 26 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.