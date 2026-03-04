iRu представила промышленный ПК для работы в экстремальных условиях

Российский производитель компьютерной техники iRu представил промышленный мини-ПК, предназначенный для использования в отраслях с высокими требованиями к надежности и стабильности работы. Устройство поддерживает гибкую конфигурацию под задачи заказчика и подходит для систем, которые функционируют в режиме 24/7.

Техника, применяемая в промышленности, должна стабильно работать в условиях повышенных нагрузок, резких перепадов температур и непрерывной эксплуатации. Помимо этого, промышленные объекты предъявляют требования к прочности корпуса на случай механических воздействий. В ряде сценариев критически важен и уровень шума, который создает оборудование — например, в лабораториях, диспетчерских, медицинских пунктах или на контрольных станциях. Новый мини-ПК iRu спроектирован с учетом этих факторов.

Устройство выполнено в прочном металлическом корпусе и оснащено пассивной системой охлаждения, что позволяет использовать его там, где требуется бесшумная работа техники. Мини-ПК может функционировать в диапазоне температур от –20 до +60 °C и применяться в различных промышленных и инфраструктурных сценариях.

В зависимости от конфигурации модель поддерживает интерфейсы RS-232 и RS-232/RS-485, а также сетевые контроллеры Realtek RTL8111H или Intel i210 / i219 (опционально). Предусмотрена поддержка технологии vPro (технология удаленного мониторинга на базе Intel), а также установка модулей расширения формата M.2 для Wi-Fi/Bluetooth, LTE и NVMe-накопителей.

Графическая подсистема позволяет подключать до трех мониторов одновременно через интерфейсы HDMI с поддержкой 4K и DisplayPort. Это удобно для систем визуализации, мониторинга и управления, где требуется вывод большого объема информации на несколько экранов.

Возможность гибкого конфигурирования позволяет устройству решать широкий круг задач в различных отраслях, включая промышленное производство, медицину, транспорт, обеспечение безопасности, автоматизированные системы управления (АСУ/УТП) и решения для систем умного дома.

Для корпоративных ИТ проектов в этих сферах особенно актуальна сервисная поддержка, расширенные условия гарантийного обслуживания от производителя и дополнительные сервисные возможности: круглосуточная поддержка, широкая сеть из 180 сервисных центров по всей России, выезд инженера на место эксплуатации течение 24 часов после обращения или обслуживание устройств без возврата неисправных накопителей.