Эксперты «Сколково» назвали тренды цифровизации банков в 2026 году

Компания Abanking, участник «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработчик nocode-платформы для создания цифровых банковских сервисов обозначила ключевые тренды цифровизации банковской сферы в 2026 г. Среди них эксперты выделили слияние искусственного интеллекта и nocode-технологий, продолжающееся импортозамещение и возможную реализацию цифрового рубля в PWA-приложениях. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Согласно данным Abanking, одним из центральных трендов 2026 г. становится прослеживаемая сходимость двух самых главных ИТ-трендов прошлого года — искусственного интеллекта и nocode-технологий в разработке корпоративного ПО.

«Отдельно спроектированные агенты и мультиагентные сети будут помогать выполнять функции проектирования интерфейсов, создания, тестирования и проектирования бизнес-процессов и интеграций, снижая технологический порог входа и влияние человеческого фактора в разработке конечных прикладных решений», — сказал Николай Адеев, Борт №1 Abanking.

В 2026 г. также сохранят актуальность тренды на импортозамещение, платформенную разработку и унификацию технологического стека. Проблематика санкционного программного обеспечения, по оценке экспертов Abanking, остается долгосрочным вызовом, так как речь идет о масштабной трансформации всей отраслевой ИТ-инфраструктуры, ревизия которой не только меняет сам софт, но и влечет за собой пересмотр legacy стека.

Компании продолжают выстраивать независимые технологические контуры, переезжать с санкционных решений и стандартизировать архитектуру, чтобы снизить риски и ускорить запуск новых банковских сервисов. Это формирует устойчивый запрос на отечественные технологические платформы и решения класса nocode, которые позволяют выполнить задачи импортозамещения без использования классического года, чтобы поддерживать высокие темпы цифровизации.

Еще одним значимым направлением является run-time доставка изменений для мобильных приложений. Мобильные каналы банков сильно пострадали от санкционных ограничений, что стимулирует спрос на инструменты, позволяющие быстро вносить изменения без долгих релизных циклов и зависимостей от маркетов.

Отдельным вызовом остаются ограничения iOS-дистрибуции, которые формируют новый запрос — поддержку требуемой криптографии на уровне национального браузера для реализации цифрового рубля в PWA-приложениях.

«Когда устанавливаешь полноценное банковское приложение из AppStore, оно может содержать требуемые криптографические средства. Проблема в том, что многие для обхода санкций сделали ставку в iOS дистрибуции на PWA. Поскольку PWA работает через браузер, криптография должна быть на уровне самого браузера. Сейчас такого технического решения нет, но рано или поздно эта проблема будет решена», — сказал Николай Адеев, Борт №1 Abanking.

«По итогам 2025 г. портфель Sk Финтех Хаба состоит из 380 финтех-компаний с совокупной выручкой более 120 млрд руб., одна наша компания вышла на IPO. Такой результат говорит о том, что финансовый сектор все активнее использует ИТ-решения наших резидентов для оптимизации процессов с помощью ИИ или для быстрого вывода на рынок новых продуктов и сервисов. 2026 год будет ознаменован повсеместным внедрением Цифрового рубля, ростом популярности ЦФА, а возможно и криптовалют», – сказал управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации в секторе информационных и финансовых технологий Фонда «Сколково» Павел Новиков.