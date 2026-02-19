Разделы

Eltex представляет собственный корпоративный мессенджер Elph

Российский разработчик телекоммуникационного оборудования Eltex объявляет о выпуске корпоративного мессенджера Elph. Это программное решение для голосового и текстового общения сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Продукт ориентирован на компании и государственные организации, которым требуется единая среда для внутренних коммуникаций, а также на тех, кто уже использует IP-АТС серии SMG и хочет расширить возможности VoIP-инфраструктуры.

Elph дополняет традиционные сценарии телефонии современными инструментами – чатами, конференциями и звонками, объединенными в одном интерфейсе.

Корпоративный мессенджер Elph интегрируется с существующей VoIP-инфраструктурой и предоставляет голосовые звонки и чаты в единой среде, бесшовный вход в систему через уже настроенную в компании инфраструктуру (SSO, LDAP и Active Directory), возможность бесплатного общения вне рабочего места, привычные сценарии телефонии за счет мобильных и десктопных клиентов.

Таким образом, сотрудники получают единое коммуникационное пространство, доступное из офиса, дома или командировки.

Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации
Цифровизация

«Наша цель состоит не только в повышении эффективности корпоративной коммуникации, но и в полном переходе офиса в цифровой формат, – сказал Леонид Голованов, менеджер по продукту VoIP Eltex. – Внедрение корпоративного мессенджера Elph в повседневные офисные процессы позволяет сохранить стабильную телефонную инфраструктуру и предоставить сотрудникам современные инструменты для общения: чаты, мобильные приложения и конференции. В результате обмен информацией становится непрерывным, независимо от местонахождения и используемых устройств».

Elph доступен в desktop-версии (включая Linux и Astra Linux), а также в мобильных приложениях для iOS и Android. Чтобы протестировать мессенджер, необходимо оставить заявку на официальном сайте производителя.

