Разделы

Кадры Искусственный интеллект axenix
|

Восемь вузов России внедрят образовательные модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту

Восемь российских вузов внедрят модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту в 22 образовательные программы, включая «Педагогическое образование», «Лечебное дело», «Стоматология» и «Химия». Все университеты заключили лицензионные договоры о предоставлении бессрочного права использования образовательного модуля в программах. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис.

Екатерина Галиханова, проректор по дополнительному образованию Университета Иннополис: «Образовательные модули разработаны экспертами Института дополнительного образования и Института ИИ Университета Иннополис в рамках федерального проекта “Искусственный интеллект” нацпроекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства”. Каждый рассчитан на 144 академических часа и содержит основные учебно-методические материалы для преподавателей».

Модуль «Искусственный интеллект в образовании: цифровые технологии анализа, обучения и проектирования индивидуальных траекторий» внедрят Сахалинский государственный университет, Тихоокеанский государственный университет, Самарский государственный социально-педагогический университет, Шадринский государственный педагогический университет и Забайкальский государственный университет. Студенты этих вузов изучат методы адаптивного обучения, анализ образовательных данных и создание алгоритмов для построения персональных траекторий академического и научного развития.

Модуль «Искусственный интеллект в медицине: технологии анализа данных и поддержки клинических решений» включат в образовательные программы Ингушского государственного университета, Тихоокеанского государственного медицинского университета и Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Этот модуль посвящен работе с медицинскими изображениями, прогнозной аналитике и созданию систем поддержки принятия врачебных решений.

Замир Шомахов, директор института электроники, робототехники и искусственного интеллекта Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова: «Сейчас вуз должен готовить выпускников к практической деятельности с учётом стремительного развития технологий и требований рынка труда. Даже в традиционных областях знание основ искусственного интеллекта становится серьёзным конкурентным преимуществом. Интеграция курсов по ИИ позволит студентам увидеть потенциал применения этих инструментов в будущей профессии».

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы
Российская ОС: код доверия

Модуль «Искусственный интеллект в хемоинформатике: от молекулярных репрезентаций до генерации новых соединений» станет частью программы Ингушского государственного университета. Его студенты научатся использовать ИИ для прогнозирования свойств молекул и дизайна новых лекарственных соединений.

Рустам Сагов, и. о. проректора по цифровой трансформации Ингушского государственного университета: «Уверены, что интеграционные модули по искусственному интеллекту повысят конкурентоспособность наших студентов и расширят их профессиональные горизонты. Опыт работы с ИИ-системами значительно увеличивает шансы на трудоустройство в ведущие компании и научные организации, поскольку многие крупные российские предприятия высоко ценят такие компетенции и подчеркивают необходимость формирования кадрового резерва для технологического лидерства. Предварительный опрос студентов показал высокий интерес к ИИ-модулям — обучающиеся убеждены, что эти навыки окажут положительное влияние на их будущую карьеру».

В 2026 г. Университет Иннополис планирует разработать еще шесть отраслевых модулей по искусственному интеллекту для других сфер.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Российский разработчик представил экосистему мобильных устройств без сервисов Google и Apple

Маск борется за право разработки ИТ-системы для роя дронов в секретном конкурсе армии США

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос

В России женщины чаще мужчин сообщают мошенникам секретные коды из SMS

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще