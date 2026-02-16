Восемь вузов России внедрят образовательные модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту

Восемь российских вузов внедрят модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту в 22 образовательные программы, включая «Педагогическое образование», «Лечебное дело», «Стоматология» и «Химия». Все университеты заключили лицензионные договоры о предоставлении бессрочного права использования образовательного модуля в программах. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис.

Екатерина Галиханова, проректор по дополнительному образованию Университета Иннополис: «Образовательные модули разработаны экспертами Института дополнительного образования и Института ИИ Университета Иннополис в рамках федерального проекта “Искусственный интеллект” нацпроекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства”. Каждый рассчитан на 144 академических часа и содержит основные учебно-методические материалы для преподавателей».

Модуль «Искусственный интеллект в образовании: цифровые технологии анализа, обучения и проектирования индивидуальных траекторий» внедрят Сахалинский государственный университет, Тихоокеанский государственный университет, Самарский государственный социально-педагогический университет, Шадринский государственный педагогический университет и Забайкальский государственный университет. Студенты этих вузов изучат методы адаптивного обучения, анализ образовательных данных и создание алгоритмов для построения персональных траекторий академического и научного развития.

Модуль «Искусственный интеллект в медицине: технологии анализа данных и поддержки клинических решений» включат в образовательные программы Ингушского государственного университета, Тихоокеанского государственного медицинского университета и Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова. Этот модуль посвящен работе с медицинскими изображениями, прогнозной аналитике и созданию систем поддержки принятия врачебных решений.

Замир Шомахов, директор института электроники, робототехники и искусственного интеллекта Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова: «Сейчас вуз должен готовить выпускников к практической деятельности с учётом стремительного развития технологий и требований рынка труда. Даже в традиционных областях знание основ искусственного интеллекта становится серьёзным конкурентным преимуществом. Интеграция курсов по ИИ позволит студентам увидеть потенциал применения этих инструментов в будущей профессии».

Модуль «Искусственный интеллект в хемоинформатике: от молекулярных репрезентаций до генерации новых соединений» станет частью программы Ингушского государственного университета. Его студенты научатся использовать ИИ для прогнозирования свойств молекул и дизайна новых лекарственных соединений.

Рустам Сагов, и. о. проректора по цифровой трансформации Ингушского государственного университета: «Уверены, что интеграционные модули по искусственному интеллекту повысят конкурентоспособность наших студентов и расширят их профессиональные горизонты. Опыт работы с ИИ-системами значительно увеличивает шансы на трудоустройство в ведущие компании и научные организации, поскольку многие крупные российские предприятия высоко ценят такие компетенции и подчеркивают необходимость формирования кадрового резерва для технологического лидерства. Предварительный опрос студентов показал высокий интерес к ИИ-модулям — обучающиеся убеждены, что эти навыки окажут положительное влияние на их будущую карьеру».

В 2026 г. Университет Иннополис планирует разработать еще шесть отраслевых модулей по искусственному интеллекту для других сфер.