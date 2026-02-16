Компьютеры «Рикор» легли в основу цифровой среды госучреждений Чувашии

ГК «Рикор» завершила крупную поставку компьютерной техники в государственные учреждения Чувашской Республики. В числе получателей — МФЦ, организации здравоохранения, культуры, спортивной и социальной сфер. Всего в учреждения поступило около 700 ноутбуков и более 4 тысю мини-ПК, произведенных на заводе «Рикор» в Арзамасе. Об этом CNews сообщили представители компании «Рикор».

Проект, реализованный в сотрудничестве с АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии, стал одной из самых масштабных инициатив по обновлению ИТ-инфраструктуры госучреждений республики в 2025 г. Вся поставленная техника включена в реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга России и произведена на роботизированных линиях «Рикор».

Мини-ПК Rikor USFF 101.1 оснащены процессорами Intel Core i5-12400 с интегрированной графикой Intel UHD Graphics, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопителями 256 ГБ. Компактный корпус позволяет экономить рабочее пространство в классах, а шесть USB-портов и широкий набор видеовыходов (HDMI, VGA и Display Port) обеспечивают подключение множества офисных устройств — от интерактивных панелей и проекторов до принтеров и внешних дисков.

Rikor USFF отличаются низким энергопотреблением – всего 20-40 Вт, что в разы меньше по сравнению с устаревшими настольными системами на 500 Вт. Это снижает нагрузку на электросети, позволяет экономить на источниках бесперебойного питания и делает рабочий процесс безопаснее, так как сотрудники не сталкиваются с мощными источниками энергии.

Ноутбуки Rikor Pro 3 и Rikor Pro 5 подходят для большинства рабочих задач. Они были поставлены в госучреждения Чувашии в комплектациях с современными процессорами AMD и Intel, оперативной памятью от 8 до 16 ГБ, SSD-дисками объемом от 256 до 512 ГБ и экранами диагональю 14 и 15 дюймов с яркостью 300 нит.

«Реализация проекта в Чувашской Республике подтверждает, что отечественные решения способны обеспечивать стабильную и эффективную работу цифровой инфраструктуры органов власти. Мы системно развиваем производственные мощности и продуктовую линейку, чтобы регионы получали надежную, производительную и соответствующую требованиям импортозамещения технику», — отметил Сергей Кузьменков, коммерческий директор «Рикор».