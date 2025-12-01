Разделы

StormWall: с января по октябрь 2025 года количество DDoS-атак с умных устройств в России выросло в 5 раз

Аналитический центр компании StormWall, специализирующейся на защите бизнеса от DDoS-атак, выявил новую тенденцию в области информационной безопасности в России. По данным компании, в 2025 г. злоумышленники стали более активно использовать умные устройства для запуска DDoS-атак на российские компании. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall.

Аналитикам компании удалось выявить, что с января по октябрь 2025 г. количество DDoS-атак, организованных с использованием умных устройств, в России выросло в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в прошлом году доля подобных атак составляла только 7%, то в этом году объем инцидентов достиг 35%. Такая динамика указывает на то, что хакеры все больше предпочитают запускать DDoS-атаки на отечественные компании с помощью IoT-устройств и считают этот метод достаточно эффективным.

В основном для запуска DDoS-атак злоумышленники задействовали роутеры, веб-камеры, устройства для умного дома и другое оборудование. Используя подобную технику, хакеры создавали масштабные ботнеты, насчитывающие десятки тысяч зараженных устройств. Подобные ботнеты позволяли киберпреступникам запускать невероятно разрушительные DDoS-атаки на российские компании мощностью до 1-1,5 Тбит/с. Рекордное число IoT-устройств в одном из обнаруженных ботнетов в этом году составило 118 тыс. единиц.

Эксперты StormWall выявили, что в 2025 г. DDoS-атаки с IoT-устройств запускались хакерами из России (21% от общего числа всех подобных инцидентов в стране), США (18%), Индии (16%), Таиланда (12%), Индонезии (10%), Китая (8%), Бразилии (6%) и Украины (5%). Доля остальных стран составляет только 4%. Опираясь на эти данные, можно сделать вывод, что большинство атак с умных устройств шли с территорий России, США и азиатских стран.

По результатам исследования, наиболее пострадавшими отраслями от DDoS-атак, организованных с помощью умных устройств в этом году, стали финансовая сфера (на данную отрасль было направлено 32% от общего количества всех подобных инцидентов), ритейл (26%), телеком-сфера (14%), развлекательный сектор (12%) и логистическая отрасль (9%). Доля атак, направленных на другие индустрии, составила 7%. От подобных инцидентов также пострадали государственный сектор, производственная сфера и образовательная отрасль.

«Умная техника значительно упрощает жизнь людей, но важно помнить, что любое устройство, подключенное к интернету, может стать частью ботнета и применяться для организации DDoS-атак. К сожалению, большинство IoT-устройств довольно плохо защищены. Для того, чтобы снизить заражение IoT-устройств, необходимо изучать информацию о безопасности умной техники до и после покупки, менять все заводские пароли на комбинации, которые сложно подобрать, своевременно обновлять ПО, изолировать работу IoT-устройств от критической инфраструктуры. Также мы рекомендуем проводить обучение сотрудников основам информационной безопасности и отслеживать все попытки несанкционированного подключения новой техники к корпоративной сети. Наконец, растущая популярность технологий умного дома – еще одна причина усилить кибербезопасность вашего бизнеса», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

