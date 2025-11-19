Разделы

Расходы на кибербезопасность за год выросли на 21%

В 2024 г. российские крупные и средние организации потратили на продукты и услуги в области кибербезопасности рекордные 209 млрд руб. Это на 21% больше, чем годом ранее, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В пересчете на одно юрлицо расходы на защиту от киберугроз составили 800 тыс. руб. в год. Об этом CNews сообщили представители FinExpertiza.

Наибольшие вложения в безопасность цифровых данных были зафиксированы в сферах информации и связи (в среднем 4,3 млн руб. на одну организацию), финансов и страхования (4 млн руб.), добычи полезных ископаемых (2,2 млн руб.), энерго- и теплоснабжения (2 млн руб.), транспортировки и хранения (1,4 млн руб.), образования (1,3 млн руб.), профессиональной, научной и технической деятельности (613,3 тыс. руб.), административной деятельности (507,7 тыс. руб.), а также государственного управления и социального обеспечения (348,5 тыс. руб.).

цифровизация

Самые высокие траты на продукты и услуги в области кибербезопасности наблюдались в Москве (4,5 млн руб. в пересчете на одну организацию), Санкт-Петербурге (1,6 млн руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (979,1 тыс. руб.), Ханты-Мансийском автономном округе (898,5 тыс. руб.), Самарской области (674,8 тыс. руб.), Севастополе (664,2 тыс. руб.), Калининградской области (606 тыс. руб.), Тверской области (589,8 тыс. руб.), Красноярском крае (460,5 тыс. руб.) и Сахалинской области (442,9 тыс. руб.).

Меньше всего на киберзащиту тратили бизнес и госсектор в Республике Алтай (27,5 тыс. руб. в среднем на предприятие), Ингушетии (33 тыс. руб.), Дагестане (33,5 тыс. руб.), Адыгее (40,5 тыс. руб.), Хакасии (47,5 тыс. руб.), Северной Осетии (50,6 тыс. руб.), Тыве (54 тыс. руб.), Калмыкии (55,4 тыс. руб.), Алтайском крае (56 тыс. руб.) и Ивановской области (62,5 тыс. руб.).

