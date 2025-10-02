Самые щедрые регионы России: где дарят онлайн-подарки больше всего

«ВКонтакте» и «Одноклассники» проанализировали данные об отправленных виртуальных подарках и назвали самые щедрые регионы России. Лидерами стали Псковская область и Московская область. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников».

«ВКонтакте» по числу отправленных подарков на пользователя лидируют регионы Северо-Запада и Центра: Псковская область (12,2), Брянская и Новгородская области (11,7), Орловская область и Вологодская область. В десятку также вошли Республика Коми, Архангельская и Мордовия, Смоленская и Мурманская области. Онлайн-поздравления особенно популярны в регионах Северо-Запада и Центра, где пользователи дарят больше всего подарков.

«ВКонтакте» подарки стали частью повседневного общения: их дарят «просто так» или в шутку — чтобы напомнить о себе, поздравить или завести знакомство. Пик активности приходится на предновогодний период. Женщины дарят больше подарков, чем мужчины — в среднем на треть чаще: 10 против 7,6 на пользователя.

В «Одноклассниках» лидером по числу подарков стала Московская область — пользователи региона отправили более 6,8 млрд за год. На втором месте Краснодарский край и Нижегородская область — по 2,5 млрд. Далее идут Новосибирская область (2,3 млрд) и Свердловская область (2,1 млрд). В десятку также вошли Челябинская область, Самарская область, Красноярский край, Ростовская область и Ленинградская область.

Даты, когда пользователи ОК отправляют больше всего виртуальных поздравлений, совпадают с популярными праздниками: Новый год, Рождество, 23 февраля и 8 Марта. Женщины дарят почти втрое больше подарков, чем мужчины.