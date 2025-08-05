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Aopen расширяет ассортимент на российском рынке моноблоками серии WA

Компания Aopen, дочернее предприятие Acer Group, расширяет ассортимент на российском рынке моноблоками серии WA. Новинки выполнены в стильном безрамочном дизайне и оснащены актуальным железом и передовыми технологиями для комфортной и продуктивной работы. Выбирайте 27” Aopen WA272 с быстрым 180 Гц экраном для творческих задач и комфортной работы с большими данными либо компактный 24” Aopen WA242 с экраном FHD 100 Гц и конфигурациями на процессорах Intel Core i3 1305U / Core i5 1334U. Полностью готовые решения из коробки с низким энергопотреблением 90 Вт, качественной 3 Мп камерой для видеосвязи и широким набором интерфейсов отлично справятся с большинством учебных, бытовых и рабочих задач.

Основные характеристики моноблоков Aopen серии WA: экран: 27” FHD 180 Гц / 23,8” FHD 100 Гц; процессор: Intel Core i5 1334U / Intel Core i3 1305U; оперативная память: 16 ГБ DDR4; хранилище: NVMe 512 ГБ; беспроводная связь: Wi-Fi 6ax, Bluetooth 5; интерфейсы: DisplayPort, HDMI, 2x USB 3.2 Gen 2, 3x USB 2.0, Type-C; мультимедиа: 3 Мп камера, встроенные динамики; энергопотребление: 90 Вт.

Новинки уже доступны к покупке в магазинах российских ритейлеров по ценам: Aopen WA242 от 49999 р.; Aopen WA272 от 54999 р.

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