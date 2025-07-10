ИТ-соревнования ВТБ победили в двух номинациях премии «Хакатоны России»

Сразу четыре ИТ-соревнования ВТБ стали лауреатами национальной премии «Хакатоны России — 2024». Мероприятия MORE.Tech, ARCHI.Tech и VTB API Hackathon победили в номинации «Системный вклад», а Data Fusion Contest 2024 признан лучшим хакатоном в сфере искусственного интеллекта.

«Работа с сообществом молодых ИТ-профессионалов — одно из приоритетных для банка направлений. Мы видим колоссальную отдачу от участников, их вовлеченность и, что немаловажно, значительное количество интересных технологических решений и нестандартных подходов. Мы активно развиваем семейство хакатонов и ИТ-соревнований ВТБ, ориентируясь на актуальные технологические тренды и запросы рынка, и каждый год предлагаем участникам задачи, которые помогают им развиваться профессионально и находить практическое применение своим идеям», — отметил заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

В семейство хакатонов ВТБ входят ежегодные ИТ-соревнования MORE.Tech, ARCHI.Tech и VTB API Hackathon. Каждое из них охватывает отдельные направления, от финтех-решений и NFT до ИТ-архитектуры и открытых API. Разработчики, аналитики, архитекторы и студенты в ходе мероприятий работают над реальными кейсами и получают экспертную поддержку. Участниками прошлогодних соревнований стали тысячи специалистов со всей России.

MORE.Tech — хакатон, посвященный актуальным технологическим направлениям. В 2024 году участникам предлагалось решить одну из задач в трех треках: «Озеро данных», NFT и Vault. Все задачи основаны на кейсах, с которыми работают технологические команды банка. В финале, прошедшем в офлайн-формате, девять команд — призеры каждого трека — разделили призовой фонд в размере 1,5 млн рублей. В соревновании приняли участие более 1000 специалистов в составе 210 команд из разных регионов.

ARCHI.Tech — первый в России хакатон, ориентированный на архитекторов ИТ-систем. Для отбора соревнующихся на прошлогоднем мероприятии эксперты департамента ИТ-архитектуры ВТБ разработали специальную двухэтапную методологию: на первом этапе оценивался профессиональный профиль, на втором — гибкие навыки (soft skills). Призовой фонд в размере 1,2 млн рублей был распределен между девятью командами. В соревновании участвовало более 1200 человек, включая свыше 430 команд и индивидуальных участников из разных регионов страны.

VTB API hackathon — ИТ-соревнование от Платформы API ВТБ, первый на российском рынке хакатон с фокусом на работу с открытыми программными интерфейсами. Тематика мероприятия в 2024 году охватывала полный жизненный цикл API: Open API, gRPC и единую платформу аутентификации. Все направления отражают текущую практику работы Платформы API ВТБ. Призовой фонд в размере 2 млн рублей был распределен между командами, занявшими призовые места, а также победителями специальных номинаций. Участниками соревнования стали более 1200 молодых специалистов в составе 167 команд, хакатон проходил при участии представителей Банка России и Ассоциации «ФинТех».

В свою очередь, Data Fusion Contest — ежегодное соревнование по машинному обучению и анализу данных для data science-специалистов с презентацией лучших решений и награждением победителей на конференции Data Fusion. В прошлом году соревнование было организовано совместно с ИТ-холдингом Т1 и состояло из двух задач — «Геоаналитика» и «Модели оттока», а также специальной номинации за публичные решения. На ИТ-соревнование зарегистрировалось свыше 1550 участников из 33 стран. За время проведения соревнования было направлено более 6850 решений по двум задачам.

Справочно: «Хакатоны России» — национальная премия в области организации и проведения хакатонов и ИТ–соревнований. Премия ежегодно отмечает лучшие ИТ-соревнования, демонстрирующие высокое качество организации, социальную значимость и вклад в развитие цифрового потенциала страны. В этом году на рассмотрение жюри было подано более 300 заявок от организаторов со всей России, а совокупная аудитория хакатонов превысила 100 тыс. человек.