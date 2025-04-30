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Минцифры: опубликован рейтинг регионов по работе в «Платформе обратной связи» за I квартал 2025 года

К «Платформе обратной связи» (ПОС) на «Госуслугах» подключены более 158,9 тыс. органов государственной власти, органов местного самоуправления и публично значимых организаций. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Минцифры регулярно составляет рейтинг регионов по работе с обратной связью. При его составлении учитывается активность внедрения платформы в регионе, своевременность и качество решения проблем, уровень удовлетворенности жителей ответами, проведение общественных голосований, публичных слушаний — всего 23 показателя.

За 1 квартал 2025 г. в ПОС направлено свыше 1,6 млн обращений и сообщений граждан, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них более 1,3 млн рассмотрено в регионах.

Топ регионов по работе в ПОС: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Калужская область, Ростовская область, Ленинградская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Челябинская область, Оренбургская область, Ярославская область, Ульяновская область.

Регионы, показавшие наибольшую позитивную динамику: Калмыкия, Хабаровский край, Адыгея, Карачаево-Черкессия, Архангельская область.

Самые популярные темы обращений: медицина, электронная запись на прием к врачу, образование, автомобильные дороги.

Обратиться в орган власти или организацию через ПОС можно на «Госуслугах», в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе», через виджеты на официальных сайтах госорганов или страницах в соцсетях.

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