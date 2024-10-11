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Smart Engines представит технологии распознавания документов с 4,6-битными нейросетями

Разработчик ИИ-решений Smart Engines представит новое поколение своих флагманских продуктов в октябре 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

В разработках Smart Engines интегрирована новая модель нейросетей — сверхлегкие 4,6-битные нейронные сети. Они работает быстрее 8-битной модели на 40% за счет более эффективного использования особенностей центральных процессоров мобильных устройств. Новое поколение решений еще быстрее и качественнее справляется с задачами распознавания удостоверяющих личность документов России и всех стран мира, QR-кодов, банковских карт, деловых документов.

Программно-аппаратный комплекс Smart Engines для физической проверки подлинности документов осуществляет проверку в трех диапазонах — оптическом, ультрафиолетовом (УФ), инфракрасном (ИК) — и выявляет более 60 признаков подделки. Разработка была реализована при финансовой поддержке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) в рамках реализации федерального проекта «Развитие».

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«Российский финтех сейчас переживают бурную цифровую трансформацию. Не в последнюю очередь благодаря ИИ-решениям Smart Engines. Мы рады предложить подобный опыт и нашим зарубежным коллегам, тем более что наши системы поддерживают распознавание на более чем 100 языках мира, включая арабский, урду, курдский, распространенные среди стран MENA», — комментирует генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Технологиям Smart Engines доверяют 10 из 13 системно образующих кредитных организаций. Системы анализа и распознавания документов Smart Engines для идентификации клиентов применяют также ведущие операторы связи и страховые компании. ПО Smart Engines используется при продаже билетов в кассах РЖД, на автоматическом паспортном контроле в Шереметьево, в удостоверяющем центре «СКБ Контур», при регистрации самозанятых в приложении ФНС «Мой налог».

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