Малому и среднему бизнесу Татарстана предложили подобрать цифровые решения на В2В-маркетплейсе МТС

МТС запустила собственный маркетплейс цифровых решений для малого и среднего бизнеса. Маркетплейс обеспечит выбор технологий для бизнеса и онлайн-покупки цифровых B2B-продуктов в режиме «одного окна». В будущем на площадке появятся комплексные предложения, рассчитанные для отдельных отраслей и направлений бизнеса, а также персональные рекомендации и консультации виртуального ассистента для предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Платформа разработана продуктовой командой МТС. На витрине размещено более 100 сервисов для бизнеса из экосистемы МТС. Цифровые продукты, работающие на основе Big Data, ИИ и IoT, разделены на категории: это геосервисы, информационная безопасность, связь и интернет, облачные решения, таргетированные рассылки и реклама «МТС Маркетолог», искусственный интеллект, совместная работа, коммуникации и «Интернет вещей».

Например, на витрине уже доступно российское программное обеспечение и оборудование по сервисной модели, сервис управления командами «Мобильные сотрудники», интеллектуальное решение для управления встречами и задачами «МТС Линк», облачное видеонаблюдение и видеоаналитика.

Платформа позволяет сразу оплачивать товары, либо откладывать их в корзину, чтобы вернуться и оплатить позже. Для удобства навигации разработчики предусмотрели множество фильтров, позволяющих выбирать сервисы, например, по размеру бизнеса, потребностям клиента и отрасли. Благодаря кратким описаниям предприниматель сможет быстро разобраться во всех тонкостях передовых технологий и подобрать подходящие решения в режиме конструктора.

Платформа обеспечивает безопасность и надежность всех операций, а для оформления покупки предпринимателю достаточно ввести всего два реквизита - ИНН и ОГРН. При этом приобрести можно не только сам продукт, но и дополнительные опции к нему в один клик.

«Согласно исследованиям, Татарстан уже второй квартал подряд входит в тройку российских регионов по уровню деловой активности предприятий МСБ. Наш маркетплейс поможет трудолюбивым и предприимчивым татарстанцам в привычном современном формате подобрать цифровые решения для своего бизнеса, а «умный» поиск и виртуальный ассистент значительно ускорят и облегчат поиск. В будущем витрина B2B-маркетплейса пополнится собственными новыми продуктами, а также партнерскими предложениями», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.