МТС выплатит партнерам проценты от продаж сервисов для бизнеса

ПАО «МТС» сообщает о запуске реферальной программе «МТС Агенты», в рамках которой физические и юридические лица смогут рекомендовать бизнесу продукты МТС для юридических лиц и получать фиксированный процент от суммы оплаченных сервисов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС совместно с Consenta запустила реферальную программу поддержки бизнес-направления. Партнерами программы «МТС Агенты» могут стать не только юридические, но и физические лица. Юридическим лицам достаточно зарегистрироваться в программе на портале «МТС Агенты», а физическим – получить доступ в личный кабинет на платформе Consenta. После оплаты клиентом рекомендованного B2B-продукта, агент получает вознаграждение. При этом не нужно брать на себя работу менеджера по продажам, все что требуется от агента – контакты B2B-клиента. Для удобства партнеров создан личный кабинет и запущена Telegram-поддержка, где в доступном формате представлена информация о продуктах и услугах.

Для рекомендации физическим лицам уже доступно пять продуктов: Виртуальная АТС, умная охранная система «Гольфстрим», интеллектуальная платформа бизнес-коммуникаций «МТС Линк», мобильная связь и интернет (ШПД). Юридические лица могут рекомендовать более 20 продуктов, среди которых высокотехнологичные сервисы «Интернета вещей» для крупных клиентов. До конца августа 2024 г. набор продуктов будет расширен.

После успешного подписания контракта участник программы «МТС Агент» в течение 12 месяцев будет получать гарантированный доход от суммы оплаченных клиентом продуктов. Физическое лицо заработает от 7% до 10% от суммы счета клиента, а юр. лицо – от 12 до 20% в зависимости от проданного сервиса.

Например, агент из Владимирской области способствовал подключению связи, скоростного интернета и «умного» видеонаблюдения с облачным хранением в 15 ПВЗ. В результате чего его партнер получил аналитику звонков, удобный тариф, систему безопасности и отлаженную работу колл-центра, а также повысил популярность своих ПВЗ, увеличив лояльность клиентов. Вознаграждение бизнесмена из Владимира составит 20% от суммы чека, это почти 500 тыс. руб. за 2024 г.

«МТС запустила партнерскую программу, которая позволяет предпринимателям не только развивать собственные проекты, но и монетизировать свою экспертизу, распространяя знания о цифровых возможностях для бизнеса. Вместе мы создаем экосистему, где каждый участник получает дополнительную ценность от сотрудничества, двигая вперед развитие предпринимательства в России. Сотрудничество с Consenta позволило нам расширить аудиторию потенциальных партнеров. Теперь продвигать продукты МТС и зарабатывать на этом могут не только юридические, но и физические лица. Самыми активными агентами сейчас являются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской и Свердловской областей, а также Республики Коми», — отметил коммерческий директор бизнес-направления МТС Аркадий Кремнев.