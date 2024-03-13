За выборами президента в Югре будут наблюдать с помощью 1000 камер «Ростелекома»

Специалисты «Ростелекома» в Югре обеспечили техническую готовность системы видеонаблюдения на президентских выборах. С 15 по 17 марта 2024 г. за ходом голосования в регионе будут наблюдать с помощью 1020 цифровых камер. Они установлены в помещениях 510 участковых избирательных комиссий (УИК) во всех муниципалитетах округа. Видео с камер будет транслироваться в региональный центр общественного наблюдения и на специальный служебный портал. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Денис Корнеев, председатель избирательной комиссии Югры: «В марте жителям Югры предстоит проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Чтобы обеспечить легитимность процедуры, не допустить нарушений общественного порядка, а также создать максимально удобные и безопасные условия для избирателей и общественных наблюдателей, участки оборудованы всем необходимым. В том числе видеонаблюдением».

Фото: Ростелеком За выборами президента в Югре будут наблюдать с помощью 1000 камер «Ростелекома»

В помещениях участковых избирательных комиссий автономного округа установлены по две компактные IP-камеры, а также телекоммуникационные шкафы с коммутаторами для доступа в сеть и системами бесперебойного питания. В поле зрения камер с широким углом обзора попадают рабочие места членов УИК со списками избирателей, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Камеры установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны и не нарушать право избирателей на тайну принятия решения.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментом «Ростелекома» на Урале: «Для обеспечения безопасности и стабильной работы телекоммуникационной инфраструктуры в период выборов 2024 г. на Урале мы подключили более 8000 камер, а также оборудовали резервными каналами связи все шесть региональных центров видеонаблюдения и узловые точки коммутации. В дни проведения голосования будет развернут федеральный ситуационный центр "Ростелекома", чтобы круглосуточно мониторить работоспособность линий связи и оборудования. При возникновении инцидентов более 500 аварийных бригад смогут быстро восстановить функциональность системы в любой точке Урала».

«Ростелеком» организовывает систему видеонаблюдения за голосованием и подсчетом результатов на выборах всех уровней с 2012 г. Для передачи и хранения записей компания задействует собственные центры обработки данных, распределенные по территории России. В них установлены новейшие системы, которые доказали свою эффективность при отражении хакерских атак во время проведения предыдущих выборов и Единого государственного экзамена.

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ПАО «Ростелеком» — провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.