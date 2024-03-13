Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

За выборами президента в Югре будут наблюдать с помощью 1000 камер «Ростелекома»

Специалисты «Ростелекома» в Югре обеспечили техническую готовность системы видеонаблюдения на президентских выборах. С 15 по 17 марта 2024 г. за ходом голосования в регионе будут наблюдать с помощью 1020 цифровых камер. Они установлены в помещениях 510 участковых избирательных комиссий (УИК) во всех муниципалитетах округа. Видео с камер будет транслироваться в региональный центр общественного наблюдения и на специальный служебный портал. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Денис Корнеев, председатель избирательной комиссии Югры: «В марте жителям Югры предстоит проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Чтобы обеспечить легитимность процедуры, не допустить нарушений общественного порядка, а также создать максимально удобные и безопасные условия для избирателей и общественных наблюдателей, участки оборудованы всем необходимым. В том числе видеонаблюдением».

image002.jpg

Фото: Ростелеком
За выборами президента в Югре будут наблюдать с помощью 1000 камер «Ростелекома»

В помещениях участковых избирательных комиссий автономного округа установлены по две компактные IP-камеры, а также телекоммуникационные шкафы с коммутаторами для доступа в сеть и системами бесперебойного питания. В поле зрения камер с широким углом обзора попадают рабочие места членов УИК со списками избирателей, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Камеры установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны и не нарушать право избирателей на тайну принятия решения.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментом «Ростелекома» на Урале: «Для обеспечения безопасности и стабильной работы телекоммуникационной инфраструктуры в период выборов 2024 г. на Урале мы подключили более 8000 камер, а также оборудовали резервными каналами связи все шесть региональных центров видеонаблюдения и узловые точки коммутации. В дни проведения голосования будет развернут федеральный ситуационный центр "Ростелекома", чтобы круглосуточно мониторить работоспособность линий связи и оборудования. При возникновении инцидентов более 500 аварийных бригад смогут быстро восстановить функциональность системы в любой точке Урала».

«Ростелеком» организовывает систему видеонаблюдения за голосованием и подсчетом результатов на выборах всех уровней с 2012 г. Для передачи и хранения записей компания задействует собственные центры обработки данных, распределенные по территории России. В них установлены новейшие системы, которые доказали свою эффективность при отражении хакерских атак во время проведения предыдущих выборов и Единого государственного экзамена.

Как сократить время на настройку резервного копирования и повысить его надежность?
Цифовизация

***

ПАО «Ростелеком» — провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений

Мошенники попытались запугать CNews, притворившись сотрудниками ФСБ с фальшивыми документами

Как государство сэкономит 100 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуре

Власти ЕС помогали США следить за европейцами через MS Office 365. Вина установлена

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Бывший шведский завод выпустил больше половины российских печатных плат

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы
Показать еще