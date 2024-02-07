Пермяки могут оценить новую функцию видеоплатформы «МТС Линк» на основе ИИ

Российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» запустила новую функцию на основе искусственного интеллекта — автоматические итоги мероприятий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь участники встреч и вебинаров на платформе «МТС Линк» получают автоматически сгенерированное краткое содержание мероприятия сразу после его окончания. Чтобы поделиться итогами с коллегами, достаточно одного клика. Функция встроена в интерфейс платформы, то есть интеграция со сторонними приложениями не потребуется.

Помимо итогов, пользователям доступна автоматическая текстовая расшифровка встреч — чтобы вернуться к определенному моменту, не нужно пересматривать видеозапись. В текстовой расшифровке есть возможность поиска по ключевым словам и автоматического перехода к соответствующему моменту видео.

«Мы внедрили функцию автоматических итогов встреч на видеоплатформе первыми в стране. Искусственный интеллект сегодня помогает выполнять работу за нас. Так, с новой функцией отпадает необходимость в ручной записи протокола совещания или видеоконференции, сервис «МТС Линк» все сделает самостоятельно. В Пермском крае пользователем платформы является поставщик оборудования для инженерных систем компания ЛЭВЭЛ, который использует сервис для проведения встреч и внутрикорпоративных обучений», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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«Вебинар Технологии» (бренд «МТС Линк») — российский разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы, входит в цифровую экосистему МТС. «МТС Линк» включает в себя сервисы для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, крупных виртуальных и гибридных мероприятий, создания собственных курсов и интерактивных онлайн-досок. Корпоративный мессенджер собственной разработки находится в стадии тестирования. Сервисы компании зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России. За год на платформе проходит около 5 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн участников.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.