«Авито Работа»: больше четверти россиян не проходили собеседование при последнем трудоустройстве

Аналитики «Авито Работы» провели опрос более 6000 работающих россиян и выяснили, что больше четверти (26%) респондентов не проходили ни одного этапа собеседования, когда устраивались на работу в последний раз.

О трудоустройстве без собеседований чаще всего говорили респонденты из Уфы (39%), Воронежа (32%) и Краснодарского края (27%). Такой же опыт у работников сфер сельского хозяйства и агропромышленности (34%), искусства и развлечений (32%), строительства (32%), медицины и фармацевтики (31%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Почти половина (45%) россиян прошли одно-два собеседования до того, как устроились на работу в последний раз. 14% ходили на три-четыре собеседования, а 8% — более 5 раз*.

Собеседовались больше пяти раз чаще всего работники из Санкт-Петербурга (14%), Москвы (13%), Новосибирска (13%). Также часто на собеседования ходили представители сегментов банкинга и инвестиций (16%), ИТ и телекоммуникаций (14%) и HoReCa (14%).

В вопросе подготовки к собеседованию почти треть (32%) россиян отметили, что не прилагали никаких особых усилий перед встречей с нанимателем. Чаще всего подготовка специалистов заключается в прочтении информации о компании в Интернете (29%), изучении отзывов сотрудников об организации (26%). Нередко респонденты советовались перед собеседованием с семьей и друзьями (22%).

Как россияне готовятся к собеседованиям

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что почти треть (29%) опрошенных нашли работу меньше, чем за две недели.

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*в опросе приняли участие сотрудники сфер ИТ и телекоммуникаций, администрирования, автомобильного бизнеса, банкинга и инвестиций, бухгалтерии и финансов, искусства и масс-медиа, маркетинга, рекламы, PR, медицины и фармацевтики, образования и науки, онлайн- и традиционной торговли, производства и сырья, сельского хозяйства и агропромышленности, страхования, строительства и недвижимости, транспорта и логистики, HoReCa, фитнеса и салонов красоты, юриспруденции.

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