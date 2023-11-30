SL Soft представила решения для интеллектуальной автоматизации на CNews FORUM 2023

Компания SL Soft приняла участие в крупнейшей конференции ИТ-рынка России – CNews FORUM. SL Soft (входит в ГК Softline) – один из крупнейших вендоров интеллектуальных бизнес-приложений – комплексных решений для автоматизации деятельности корпоративных заказчиков с применением ИИ-технологий. На своем стенде компания представила все основные продуктовые линейки:

«Цитрос» – решения для управления цифровыми документами и контентом на всех этапах жизненного цикла;

ROBIN - платформа интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов со встроенными цифровыми ассистентами (RPA, чат-ботами, OCR и ИИ-компонентами);

SOICA – решения по распознаванию и обработке документов на основе OCR-технологий;

«Преферентум» – ИИ-платформа для аналитики неструктурированных данных;

Polymatica – инструменты BI и EPM/ML для аналитики больших данных, автоматизации процессов планирования, бюджетирования, контроля эффективности предприятий;

«БОСС» – системы автоматизации HRM/HCM-процессов крупных предприятий и холдингов.

Посетители также смогли познакомиться и с интегрированными бизнес-решениями на базе собственных технологий SL Soft, такими как интеллектуальный архив. Это решение дает возможность взаимодействовать с хранилищем различных документов, просто задавая вопросы на естественном языке. ML-модель данных обрабатывает такие запросы и предлагает нужные файлы и, при необходимости, визуализацию данных. Таким образом, поиск в архиве разнородной информации становится фактически неформализованным диалогом человека с машиной.

Выступая с докладом в секции «Импортозамещение», коммерческий директор SL Soft Георгий Подбуцкий отметил, что российским предприятиям предстоит реализовать сложнейшую задачу -заменить российскими продуктами и решениями большую часть сложного, отлаженного корпоративного ИТ-ландшафта. Причем сделать это предстоит в крайне сжатые сроки.

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В процессе импортозамещения заказчики сталкиваются с необходимостью одновременно решать множество задач: от финансирования и ресурсного обеспечения проектов до технологической и функциональной совместимости российского стека ИТ-решений. Именно вопросы функционального покрытия задач, совместимости и зрелости российских ИТ-продуктов выходят сегодня на первый план.

Консолидация на российском рынке ПО становится объективным требованием рынка. Поэтому в основе стратегии SL Soft лежат принципы обеспечения заказчиков портфелем зрелых, востребованных продуктов, их инновационного развития и формирования интеллектуальных решений на этой основе. А также развитие необходимой бизнес-инфраструктуры: клиентского сервиса, партнерской сети и системы обучения специалистов.