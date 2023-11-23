Разделы

Бизнес
|

Российский IT-ландшафт призвали «меняться легче!» с помощью Low-code

Как отечественная Low-code платформа ELMA365 успешно импортозамещает зарубежные системы автоматизации бизнес-процессов, рассказали участники конференции ELMA DAY’23: Меняйся легче 15 ноября в Москве на площадке Цифрового делового пространства.

Организатор конференции — российская ИТ-компания ELMA, разработчик Low-code платформы для автоматизации внутренних бизнес-процессов, электронного документооборота, CRM и клиентского сервиса. Ее корпоративный слоган «Меняйся легче!» стал лейтмотивом конференции.

Партнерами и главными участниками мероприятия выступили крупные отечественные IT-компании: DBI, Адваланж («Лаборатория Безопасных Систем»), Masterdata, Wone IT, AUXO, Т1, BPMLab, TEGRUS, «КИТ Консалтинг», 65apps, ITFB, Tegrus. Кейсы внедрения системы ELMA365 представили такие организации, как «Лаборатория Касперского», «Лента», «Интерфакс», Сетевая компания Республики Татарстан и другие. Всего на площадке ЦДП собрались более 900 экспертов.

elma1.jpg

Предметами обсуждения на ELMA DAY’23 стали: технология Low-code (позволяет обычным бизнес-пользователям создавать профильный софт без активного применения навыков программирования), а также один из флагманских продуктов компании ELMA — Low-code платформа ELMA365. Она объединяет функционал BPM, CRM, ECM, Service-cистем и систем по управлению проектами.

В рамках трех секций конференции были раскрыты подтемы: «Low-code — современный язык воплощения изменений», «Опыт внедрения ELMA365 в Лаборатории Касперского», «Практика импортозамещения модулями ELMA365 профильных импортных IT-платформ», «BPM-системы на базе ELMA365» и ряд других.

В отдельную секцию, участниками которой стали IT-директора и специалисты, был выделен блок вопросов, посвященных IT-архитектуре ELMA365: было показано, насколько легко система интегрируется в любой современный корпоративный IT-ландшафт.

elma2.jpg

Открывая конференцию, директор ELMA Алексей Трефилов заявил, что Low-code-разработка профильных приложений в кратчайшие сроки позволяет российскому бизнесу оставаться адаптивным в условиях внешнего санкционного давления.

Он также охарактеризовал платформу ELMA365 как полноценный инструмент для Low-code-разработки микросервисов, комплексно и быстро закрывающих все задачи управления бизнес-процессами.

Остальные участники форума согласились с такой оценкой. Например, руководитель бизнес-направления «Цифровизации бизнеса» компании Адваланж (реализует сложные enterprise-проекты на базе CRM-cистем) Дмитрий Мордвинцев отметил исключительную востребованность платформы ELMA365 российскими компаниями с госучастием и большими частными корпорациями.

«ELMA365 позволяет комплексно и срочно заменить зарубежную IT-инфраструктуру на отечественную в кратчайшие сроки и без критичного прерывания ранее автоматизированных процессов», — подчеркнул Мордвинцев.

elma3.jpg

По словам директора по региональному развитию компании DBI (специализируется, в частности, на IT-оптимизации налоговых процессов для бизнеса) Алексея Захарова, «ELMA своими Low-code-продуктами закрывает сразу целый спектр направлений, нуждающихся в автоматизации и роботизации» — от документооборота до управления проектами.

Представители компании ELMA поблагодарили участников конференции за высокую оценку и выразили уверенность, что отечественные Low-code решения кардинально улучшат российский IT-ландшафт уже в ближайшие месяцы.

erid:2SDnjbpjSD6Рекламодатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛМА"ИНН/ОГРН: 1831197044/1191832028332Сайт: https://elma365.com/ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Нейросети и не только: куда движется российская ИТ-отрасль

Госзаказчик расторг многомиллионный контракт с печально знаменитой ИТ-компанией

«Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM

России срочно потребовались ремонтники базовых станций Huawei. Сейчас их некому чинить

Михаил Книгин, Т1: Задача замещения зарубежного промышленного ПО будет решена

Бизнесу необходима реальная ИБ

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Показать еще

Наука

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове
Показать еще