Разделы

Бизнес Финансовые результаты Телеком
|

Выручка «Билайна» выросла на 9,6% по итогам III квартала 2023 года

В III квартале 2023 г. общая выручка выросла на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Общая сумма за 9 месяцев составила 221675 млн, что на 4,6% выше, чем за тот же период год назад. Высокий рост отмечен у показателя EBITDA – на 11,3% выше по сравнению с прошлым годом, рентабельность по EBITDA составила 43,5%.

В III квартале 2023 г. общая база мобильных абонентов «Билайна» составила 44,1 млн человек, что является снижением на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но фиксирует повышение по сравнению с показателем второго квартала 2023 г., когда количество абонентов составило 44 млн. Объем данных на одного абонента квартал к кварталу растет на 22,1% год к году, а показатель ARPU – на 10,1%. Капитальные затраты в III квартале 2023 г. составили 13,2 млрд руб., что на 2% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее предыдущим годом.

В сегменте B2C доля абонентов, которые регулярно используют голосовой или дата- трафик, выросла на 1,8 п.п. и составляет 71,5%. Количество клиентов на флагманском решении «Билайна» – тарифе Up – составляет 4,3 млн. Этот показатель вырос в 4,5 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Темп прироста выручки в В2В-направлении ускоряется: если во II квартале показатель составлял 9,5%, то в III квартале достиг 10,1%. Лидерами по приросту остаются продуктовые домены Big Data (+82,9%), Cloud (+45,3%) и М2М (+14,2%).

За III квартал 2023 г. удалось существенно улучшить качество связи в ряде регионов страны. Благодаря активному рефармингу спектра из 3G в 4G, выполнено улучшение сервисов по передаче данных в 4 филиалах: Воронеже, Петрозаводске, Еврейской автономной области и Черкесске.

Также для улучшения покрытия в отдаленных населенных пунктах и по автотрассам был запущен LTE 900 на Алтае, в Татарстане и в Башкортостане.

Продолжается наращиванием нового покрытия – существенное улучшение произошло в Московском, Владимирском, Ставропольском, Екатеринбургском, Барнаульском, Уфимском, Казанском, Краснодарском, Саратовском и др. филиалах. При этом год к году количество базовых станций 4G выросло на 17,6%, а общее количество площадок приросло на 3%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У главного и самого передового в Китае производителя чипов прибыль рухнула на 80%

Российскую систему для слежки за персоналом начали внедрять в Турции

МТС потеряла почти 300 миллионов из-за падения авторынка

Прибыль AMD выросла на 1000% и стала выше, чем у Intel

«Яндекс» объяснил, почему поездки на такси в России резко подорожали. Во всем виноваты водители

Nokia уволит 14 тыс. сотрудников: Доходы компании обвалились после бегства из России

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Лучшие российские ноутбуки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками
Показать еще