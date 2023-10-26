Площадь ОЭЗ «Технополис Москва» увеличилась более чем на 16 гектаров

В границы особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» включены дополнительные земельные участки площадью 16,4 гектара, расположенные на территории индустриального парка «Руднево». Общая площадь столичной ОЭЗ теперь превышает 275 гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общая площадь ОЭЗ «Технополис Москва» превысила 275 гектаров благодаря включению в границы ОЭЗ двух земельных участков площадью 1,87 и 14,5 гектара, расположенных на территории индустриального парка «Руднево». На втором участке в начале сентября 2023 г. введен в эксплуатацию промышленный комплекс площадью 93,7 тыс. кв. метров, предназначенный для размещения крупного производства. Здесь может появиться до 1,5 тыс. рабочих мест», – отметил Владимир Ефимов.

Он также добавил, что при возведении комплекса применялись технологии индустриального высокоскоростного строительства, что позволило закончить его всего за 8,5 месяца.

«В ближайшее время будет улучшена социальная инфраструктура индустриального парка «Руднево». В 2024 г. на одном из новых участков появится деловой комплекс площадью 55 тыс. кв. метров с конгресс-центром, офисами и производственными лабораториями, фуд-кортом, торговыми галереями и фитнес-клубом», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Благодаря режиму ОЭЗ компании, имеющие статус резидента, получат существенные налоговые льготы. Новые предприятия обеспечат сотни рабочих мест с высокой зарплатой, в первую очередь, для жителей быстро развивающихся московских районов Косино-Ухтомский и Некрасовка, а также городского округа Люберцы Московской области», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров.