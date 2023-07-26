Разделы

Цифровизация
|

МТС разрабатывает нейросеть для программистов Software 2.0

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о создании собственной генеративной сети Software 2.0, которая сократит время на разработку программного кода на 40% и позволит сэкономить до 4 млрд руб. в год. Технологию уже тестируют команды ключевых продуктов экосистемы МТС, в частности, кластер технологических платформ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Software 2.0 — это отдельное направление технологий разработки, в которое входят плагин для среды разработки, сервер и сама нейросеть на основе генеративного искусственного интеллекта. Она использует разные сценарии: по запросу разработчика выдает функцию или программный код, анализирует написанный код, предлагает варианты его продолжения.

Применение Software 2.0 позволит сократить время на поиск и исправление ошибок кода и ускорить весь процесс разработки и вывода новых продуктов экосистемы на рынок. При этом использование специальным образом обученной нейросети гарантирует юридическую чистоту и безопасность систем при использовании кодов из предыдущих проектов или открытых площадок, таких как GitHub и др. Зачастую подобные открытые коды несут риски информационной безопасности и утечек данных пользователей из-за багов в системах.

Нейросеть также поможет программистам оперативно и без лишних вложений исправить legacy-код, который может быть написан не в целевом для компании стеке с использованием устаревших технологий. Software 2.0 автоматически переведет код на новый технологический стек и поможет устранить ошибки, облегчив дальнейшую доработку.

«Технологии генеративного искусственного интеллекта — ключевой тренд развития ИТ сегодня. Разработчик в среднем тратит 30-40% рабочего времени на поиск и исправление багов кода. Применяя нейросеть, мы сокращаем количество ошибок на 40% и, тем самым, освобождаем ресурсы продуктовых команд для создания более сложных проектов и систем. По нашим прогнозам, только в первые годы использования Software 2.0 позволит сэкономить до 4 млрд руб,», — сказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Как ИТ-компании включить свои решения в «Гостех»: инструкция
импортонезависимость

На текущий момент Software 2.0 уже работает с двумя языками программирования — Python и Java. До конца 2023 г. планируется покрыть также GoLang и JavaScript с различными фреймворками, TypeScript и др.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Шантаж не прошел. На фоне бунта Голливуда против ИИ гигант киноиндустрии ищет нейросетевого специалиста на огромную зарплату

Московские ЦОДы вот-вот останутся без клиентов из-за беспилотников. Данные массово переносятся за Урал для безопасности

Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций

Разработчики «Байкалов» начали создавать линейку ИИ-процессоров, чтобы потягаться с Nvidia

Экономика победила. В Европе отберут $22 млрд у экологов и отдадут производителям чипов из США и с Тайваня

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2023», которая состоится 12 сентября

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Как найти потерянный смартфон — инструкция для iOS и Android

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще