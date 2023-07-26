МТС разрабатывает нейросеть для программистов Software 2.0

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о создании собственной генеративной сети Software 2.0, которая сократит время на разработку программного кода на 40% и позволит сэкономить до 4 млрд руб. в год. Технологию уже тестируют команды ключевых продуктов экосистемы МТС, в частности, кластер технологических платформ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Software 2.0 — это отдельное направление технологий разработки, в которое входят плагин для среды разработки, сервер и сама нейросеть на основе генеративного искусственного интеллекта. Она использует разные сценарии: по запросу разработчика выдает функцию или программный код, анализирует написанный код, предлагает варианты его продолжения.

Применение Software 2.0 позволит сократить время на поиск и исправление ошибок кода и ускорить весь процесс разработки и вывода новых продуктов экосистемы на рынок. При этом использование специальным образом обученной нейросети гарантирует юридическую чистоту и безопасность систем при использовании кодов из предыдущих проектов или открытых площадок, таких как GitHub и др. Зачастую подобные открытые коды несут риски информационной безопасности и утечек данных пользователей из-за багов в системах.

Нейросеть также поможет программистам оперативно и без лишних вложений исправить legacy-код, который может быть написан не в целевом для компании стеке с использованием устаревших технологий. Software 2.0 автоматически переведет код на новый технологический стек и поможет устранить ошибки, облегчив дальнейшую доработку.

«Технологии генеративного искусственного интеллекта — ключевой тренд развития ИТ сегодня. Разработчик в среднем тратит 30-40% рабочего времени на поиск и исправление багов кода. Применяя нейросеть, мы сокращаем количество ошибок на 40% и, тем самым, освобождаем ресурсы продуктовых команд для создания более сложных проектов и систем. По нашим прогнозам, только в первые годы использования Software 2.0 позволит сэкономить до 4 млрд руб,», — сказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

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На текущий момент Software 2.0 уже работает с двумя языками программирования — Python и Java. До конца 2023 г. планируется покрыть также GoLang и JavaScript с различными фреймворками, TypeScript и др.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.