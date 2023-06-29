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Подтверждена совместимость всей линейки операционных систем РОСА и системы резервного копирования «Кибер бэкап»

НТЦ ИТ РОСА и компания «Киберпротект» продолжают технологическое партнерство, в рамках которого провели испытания совместной работы обновленных версий операционных систем: РОСА «Кобальт» и РОСА «Хром» с российской системой резервного копирования «Кибер бэкап 16». Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В ходе испытаний система управления резервным копированием была развернута на серверах под управлением операционных систем РОСА, а также устанавливались агенты резервного копирования «Кибер бэкап». Испытания прошли успешно и подтвердили корректную работу СРК «Кибер бэкап» со всей линейкой ОС РОСА. Компании подписали сертификаты совместимости.

«Совместимость системы резервного копирования «Кибер бэкап» с ведущими решениями в области системного программного обеспечения — приоритет компании «Киберпротект», — сказал Алмаз Валиуллин, руководитель направления технологических партнерств компании «Киберпротект». — Наше партнерство с НТЦ ИТ РОСА продолжается — у наших заказчиков появляется все больше возможностей: наши решения можно использовать совместно как основу для отказоустойчивой инфраструктуры, построенной полностью на российских решениях».

«Мы рады нашему активному партнерству с компанией «Киберпротект» которое отражает нашу приверженность инновационным и безопасным решениям. Совместные испытания в очередной раз подтвердили соответствие наших продуктов любым требованиям заказчиков, нацеленных на импортозамещение, обеспечивая им высокий уровень защиты информации и стабильности», – сказал Олег Карпицкий, генеральный директор НТЦ ИТ РОСА

Ранее НТЦ ИТ РОСА и «Киберпротект» подписали соглашение о технологическом партнерстве. Помимо операционных систем была обеспечена полная совместимость СРК «Кибер бэкап» и системы управления виртуализацией ROSA Virtualization.

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Импортонезависимость

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«Кибер бэкап» — система резервного копирования, восстановления и защиты данных для ИТ-систем любой сложности с централизованным управлением и оптимизацией хранения. Продукт входит в реестр отечественного ПО Минцифры России.

ROSA Virtualization – платформа виртуализации серверов и рабочих мест корпоративного уровня.

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НТЦ ИТ РОСА – российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения с 2010 г. В продуктовый портфель входят серверные и десктопные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среда виртуализации, программное обеспечение управления и автоматизации. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России. ОС РОСА «Кобальт» и платформа виртуализации ROSA Virtualization имеют сертификаты ФСТЭК для работы с конфиденциальной информацией.

«Киберпротект» — российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного программного обеспечения. Продукты Киберпротект входят в реестр отечественного ПО, сертифицированы ФСТЭК.

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