Новый бизнес-функционал появился у CRM-системы BPMSoft

«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») расширяет возможности low-code платформы BPMSoft. Клиентам стали доступны новые версии продуктов для автоматизации маркетинга, продаж и сервиса. Компании любых размеров и отраслей смогут управлять коммерческими задачами в единой CRM, а также поддерживать сквозную цифровизацию бизнеса. СRM-линейка BPMSoft включает готовые сценарии и шаблоны процессов на основе лучших практик лидеров рынка. Она позволяет производить гибкие настройки в зависимости от специфики отрасли и задач. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Продукт «Управление маркетингом» объединяет функционал для координации маркетинговых кампаний любого типа. Решение позволяет сформировать детальный цифровой профиль клиента на основе данных из внешних и внутренних источников, истории взаимодействия и предиктивных моделей. Полученная информация упрощает сегментацию, помогает правильно управлять лидами, персонализировать коммуникации, качественно настраивать рекламные кампании. Развитая аналитика облегчает контроль за усложняющимися маркетинговыми процессами. С ее помощью сотрудник может оценить конверсию, отследить статистику рассылок, выстроить правильный клиентский путь.

Продукт «Управление продажами» автоматизирует и оптимизирует любые виды продаж: B2B, B2C, партнерские и выездные. С его помощью их легко планировать по разным направлениям: по продуктам, регионам и менеджерам. А кроме этого, отслеживать прогресс в достижении целей. Эталонные процессы работы с любым циклом сделок, заложенные в систему, упрощают их ведение и повышают прозрачность всех этапов взаимодействия с клиентом. Глубокий анализ процессов позволяет руководителям работать с воронкой продаж, оптимизировать распределение ресурсов и нагрузки, менять стратегию сделок при необходимости.

Продукт «Управление сервисом» цифровизирует обслуживание клиентов. Интеллектуальные алгоритмы ускоряют сбор, классификацию и маршрутизацию заявок, организуя полный цикл работы сервисной службы в режиме 24/7. Система собирает и анализирует данные об удовлетворенности клиентов, продуктивности сотрудников, загрузке линии поддержки. Затем эту информацию можно использовать для принятия обоснованных управленческих решений.

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит омни»: «Опираясь на нашу более чем десятилетнюю экспертизу в разработке CRM, мы планомерно развиваем платформу в соответствии с запросами рынка и ожиданиями клиентов. Бизнес сейчас находится в поиске решений с быстрой монетизацией и высоким потенциалом к масштабированию. BPMSoft включает готовые продукты с преднастроенными процессами. Они обеспечат преимущество в скорости внедрения и быстрый бизнес-эффект. А low-code инструменты значительно упрощают дальнейшую кастомизацию, для которой не требуется ни большая ИТ-команда, ни значительный объем разработки».

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Компания «Ланит омни» (входит в группу компаний «Ланит») основана в 2012 г. и является разработчиком собственной low-code платформы BPMSoft для автоматизации и управления бизнес-процессами средних и крупных компаний в единой цифровой среде. Позволяет не только быстро автоматизировать CRM и SRM, но и запускать разнообразные клиентские сервисы и при этом не требует отдельных специализированных решений под определенный функционал. Содержит low-code инструменты для настройки и кастомизации, готовые бизнес-приложения для управления маркетингом, продажами, закупками и сервисами, коннекторы и расширения для эффективной адаптации к любой ИТ-инфраструктуре. А также включает решения партнеров и готовые отраслевые сценарии для различных индустриальных задач.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.