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К новому туристическому сезону МТС запустила онлайн-гид по Самарской области

МТС, цифровая экосистема, запустила онлайн-путеводитель для гостей Самарской области. Цифровой гид от МТС Travel будет приходить прибывающим в регион в приветственном SMS-сообщении. Он поможет туристам сориентироваться в местных достопримечательностях и познакомит с особенностями Самарской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В гиде собрана информация о знаковых местах региона, традиционных блюдах местной кухни и необычных туристических маршрутах. Гости Самарской области узнают, как встретиться с товарищем Суховым на самарской набережной, где Илья Репин писал Бурлаков, почему Самару называют родиной слонов, и где можно прикоснуться к настоящим космическим аппаратам. Также туристов ждет актуальная информация и советы местных жителей и экскурсоводов относительно путешествий по региону – по мистическим местам Поволжья, Жигулевским горам, самым красивым смотровым площадкам, старинным городам и тематическим паркам.

«Ежегодно эксперты туристической отрасли отмечают рост интереса к Самарской области. В 2022 г. турпоток в наш регион установил абсолютный рекорд и составил более 2,5 млн туристов. Уже несколько лет в области работают цифровые сервисы МТС для путешественников – аудиогиды по городам Самарской области “Виртуальная прогулка” и по национальному парку “Самарская Лука”. С помощью нашего нового сервиса МТС Travel гости смогут удобно и безопасно бронировать и оплачивать жилье в разных городах области. А представленный онлайн-путеводитель поможет сориентироваться в достопримечательностях и тонкостях местного туризма», — сказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Самарской области, подборками маршрутов, материалами об истории и культуре региона и рекомендациями туристов и местных экспертов.

Воспользоваться гидом МТС Travel с мобильных устройств могут абоненты других операторов по прямой ссылке.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белорусии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

МТС Travel – дочерняя компания МТС, которая создает и развивает сервисы для путешественников по России и миру. В настоящее время сервис предлагает клиентам более 14 тыс. объектов размещения для бронирования по России и несколько сотен в Турции. Для развития отельного направления в июле 2022 г. МТС Travel приобрела компанию «Броневик», сервис бронирования отелей с более 50 тыс. объектов размещения в 4000 населенных пунктах. С каждым объектом компания работает без посредников.

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