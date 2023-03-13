Мобильный интернет в научных кластерах Новосибирска стал быстрее на треть

ПАО «МТС», цифровая экосистема, провела рефарминг и увеличила скорость мобильного интернета в наукоградах Новосибирской агломерации в среднем на 30%. Масштабное обновление сети затронуло более 94 тыс. человек в Академгородке, Кольцово и Краснообске. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате модернизации скорость мобильного интернета стандарта LTE увеличилась в многоэтажных жилых микрорайонах, социальных учреждениях и НИИ всех трех наукоградов Новосибирска. Кроме того, удалось ликвидировать «белые пятна» в новых жилмассивах и коттеджных локациях, отдаленных от базовых станций. Благодаря обновленной сети связи МТС, жителям Академгородка, Кольцово и Краснообска стало комфортнее пользоваться современными цифровыми сервисами, ускорилась загрузка «тяжелого» контента, приложений, видео, музыки и фотографий.

«В этом году мы уделили пристальное внимание локациям с активно растущим потреблением цифрового контента – в зону ускорения попали Академгородок, Кольцово и Краснообск. Наши наукограды - средоточие крупных институтов, био- и технопарков, а также наукоемких производств, где современные технологии необходимы для внедрения инновационных решений. Кроме того, наукограды «молодеют» и прирастают новыми современными комплексами, жители которых активно используют онлайн-сервисы, и мы можем теперь предоставлять им хорошие скорости даже в вечерние часы. Эффект от рефарминга можно сравнить с расширением автомобильной дороги, когда с добавлением полос увеличивается ее пропускная способность», – отметил технический директор филиала МТС в Новосибирской области Андрей Арендаренко.

В целом, МТС в 2022 г. провела рефарминг в 35 регионах России. В 2023 г. работы по обновлению сетей завершатся еще в 13 регионах.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.