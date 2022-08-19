«Микрон» начала серийное производство NFC-меток для системы быстрых платежей

Резидент особой экономической зоны «Технополис “Москва”» группа компаний «Микрон» освоил в серийное производство NFC-метки для использования в системе быстрых платежей (СПБ). Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«В Москве микроэлектроникой занимаются 48 предприятий, на которых занято более 10 тыс. человек. Они работают над инновационными технологическими решениями, а также создают новую уникальную продукцию. Так, резидент особой экономической зоны «Технополис “Москва”» разработал и освоил производство NFC-метки, которая может использоваться в системах быстрых платежей. Она соответствует всем современным стандартам безопасности, устойчива к механическим повреждениям и не требует специального считывателя», – сказал Владислав Овчинский.

NFC-чип позволяет оплачивать покупки мгновенно. Для безналичной оплаты товара или услуги достаточно считать специальную метку смартфоном с NFC-модулем.

«Метка представляет RFID-наклейку, ее легко можно прикрепить на любой вид поверхности. Она разработана нашей лабораторией для использования на прикассовых зонах – в торговых сетях, ресторанах, кафе, АЗС, освоена в серийном производстве. Сегодня мы готовы к поставкам», – сообщил руководитель проектов RFID и ИТ компании «Микрон» Антон Старков.

Новая метка для бесконтактных платежей выполнена на базе отечественного микроконтроллера первого уровня, Чип передает данные на частоте 13,56 МГц, обеспечивая бесконтактную передачу информации на расстоянии до 100 мм. Данная микросхема уже используется в радиочастотных метках для маркировки широкого спектра объектов, включая древесину, металл, стекло, пластик, бумагу.

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В целом компания «Микрон» производит более 700 типономиналов (микросхем конкретного типа) продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов. В линейке серийной продукции предприятия более 200 меток различных видов и модификаций: карт, бирок, маркировочных устройств и изделий.

RFID-продукция «Микрона» успешно применяется для инвентаризации, контроля контрафакта, автоматизации техпроцессов, складской и торговой логистики, а также для контроля и управления доступом к различным объектам и единицам хранения.

«В этом году группе компаний «Микрон» исполнилось 55 лет. С 2015 г. предприятие работает в статусе резидента особой экономической зоны, который дает значительные налоговые льготы. Завод локализован на одноименной площадке ОЭЗ в Зеленограде, где работают еще четыре резидента, специализирующиеся в области микроэлектроники, – это более двух тысяч высококлассных специалистов», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.