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«М.Видео-Эльдорадо» расширила ассортимент смартфонов до уровня начала 2022 года

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, фиксирует стабилизацию ситуации с ассортиментом смартфонов – в настоящее время на онлайн-платформе ритейлера и в магазинах доступно около 500 моделей от порядка 20 брендов, что соответствует ширине ассортимента начала 2022 г. Цены на большинство моделей сохранились на уровне начала 2022 г. Помимо традиционно популярных у российских покупателей моделей Apple, Samsung, Xiaomi за последний квартал существенно расширился выбор Realme, POCO, Tecno, Infinix и других производителей. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Так, например, покупателям «М.Видео-Эльдорадо» с самовывозом за 15 минут из магазина или доставкой сейчас доступны несколько десятков моделей смартфонов Apple в наиболее востребованных цветах из линеек iPhone 13, 12 и 11, SE и XR по цене от 43 999 руб.

«М.Видео-Эльдорадо» предоставляет на все устройства собственную гарантию сроком на один год, а также принимает технику надлежащего качества на возврат в течение 30 дней с момента покупки, что больше, чем по закону «О защите прав потребителей». Для получения гарантийного обслуживания потребитель может обратиться с чеком и паспортом в ближайший магазин, дальше ритейлер взаимодействие с сервисными центрами самостоятельно.

У клиентов также есть возможность продлить сервисное обслуживание за счет продавца на срок до пяти лет с собственными программами сервисной поддержки «М.Видео» и «Эльдорадо». Среди основных преимуществ: возможность ремонта техники по истечении гарантийного срока, опция экспресс-ремонта, а также страхование от непредвиденных расходов.

Смартфоны из своего ассортимента ритейлер также предлагает приобрести по программам рассрочки на срок шесть и 12 месяцев, то есть без первого взноса и переплат, а процент по кредиту берет полностью на себя. Также на смартфоны действуют специальные кредитное предложение «10-10-10». По-прежнему во всей розничной сети действует программа trade-in, когда можно обменять старое устройство на новое со скидкой до 50 тыс. руб.

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Облачные сервисы

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.Видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 31 марта 2022 г. группа объединяет 605 магазинов под брендом «М.Видео», 664 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 375 городах России.

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