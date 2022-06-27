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В 2021 г. резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовали 16 новых изобретений

В 2021 г. резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» получили 16 патентов на изобретения и полезные модели. Об этом в День изобретателя и рационализатора сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В особой экономической зоне Москвы за 2021 г. резиденты зарегистрировали еще 16 патентов на изобретения и полезные модели. В их числе новая микроэлектроника, медицинские рентгены и дыхательное оборудование, установки для химических исследований и другая инновационная продукция», – сказал Владимир Ефимов.

Так, один из резидентов запатентовал беспроводной радиомаяк для мониторинга работы сотрудников топливно-энергетического комплекса, нефтехимических и газохимических предприятий, горнодобывающей промышленности. Другой резидент зарегистрировал радиочастотную метку для маркировки и учета объектов в жестких условиях эксплуатации. Еще одни компания разработала тренажер для обучения медиков работе с аппаратами искусственной вентиляции легких, которые уже в этом году поступят в серийное производство. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Технополис Москва».

«Большую часть патентов в прошлом году получили предприятия кластера высокотехнологичных производств ОЭЗ Москвы. В среднем ее резиденты ежегодно заявляют о 15-20 новых изобретениях и полезных моделях», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Наряду с патентами в ОЭЗ Москвы за прошлый год регистрировали и другие результаты интеллектуальной деятельности.

«Инновационная деятельность – одна из ключевых составляющих активности компаний ОЭЗ, которые могут благодаря современной инфраструктуре и удобной логистике сосредоточиться на изобретательстве. Суммарно в 2021 г. резиденты столичной особой экономической зоны зафиксировали 67 новых результатов интеллектуальной деятельности», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

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Интернет

Кроме патентов на изобретения и полезные модели, резиденты ОЭЗ Москвы регистрировали новые топологии микросхем, собственное программное обеспечение и ноу-хау.

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Особая экономическая зона «Технополис “Москва”», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» – в Зеленограде.

Для резидентов действуют особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет всего два процента. Также есть льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по завершении такового предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от кадастровой стоимости.

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