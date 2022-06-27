Реестр отечественной продукции пополнили еще семь микросхем резидента ОЭЗ «Технополис Москва»

Очередная партия, состоящая из семи серийных микросхем, которые производит резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”», внесена в реестр отечественной промышленной продукции. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Соответствующее заключение выдало Министерство промышленности и торговли России.

«Расширение линейки микросхем в реестре поможет российским компаниям локализовать промышленную электронику на их основе и снизить зависимость от импортных компонентов. Предприятие уже инвестировало в разработку и освоение новых чипов промышленного и специального назначения свыше миллиарда рублей», – сказал Владислав Овчинский.

Эти микросхемы широко применяются в телекоммуникационном оборудовании, электросчетчиках, промышленной аппаратуре и потребительской электронике. Они входят в состав как бытовой электронной техники, так и специализированной медицинской, измерительной, навигационной аппаратуры и робототехнических устройств. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Технополис Москва».

«Удобство инфраструктуры и логистики площадок столичной ОЭЗ способствовали тому, чтобы резидент регулярно расширял линейку своей продукции, куда уже входит более 700 типономиналов различной микроэлектроники. Благодаря новым микросхемам, включенным в реестр отечественной промышленной продукции, общее число изделий производства ГК “Микрон” в нем выросло до 31 наименования», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

Сегодня в реестр отечественной промышленной продукции, помимо интегральных микросхем, включены такие изделия «Микрона», как микросхемы и чип-модули для банковских карт и идентификационных документов, решения для транспорта, RFID-метки и микроконтроллеры.

Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Микрон» Евгений Кузьмин отметил, что микросхемы выполнены в популярных и массово применяемых типах корпусов для поверхностного монтажа, которые используются в широком спектре радиоэлектронной аппаратуры. Благодаря поддержке Минпромторга России предприятие обеспечивает клиентам – производителям устройств и систем промышленной электроники возможность локализации продукции, снижения зависимости от компонентов иностранного производства и внешних факторов.

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ГК «Микрон» – российский производитель и экспортер микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”». Микрон производит более 700 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики. В 2022 г. Микрон отмечает 55-летие, юбилейная программа открыта для инициатив в течение года.

Особая экономическая зона «Технополис “Москва”», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» – в Зеленограде.

Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по завершении такового предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от кадастровой стоимости.