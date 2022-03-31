«Ростелеком» обеспечил работу системы видеонаблюдения на досрочном периоде ЕГЭ-2022

С первого дня досрочного периода проведения Единых государственных экзаменов (ЕГЭ), который начался 21 марта 2022 г, «Ростелеком» обеспечивает видеонаблюдение на базе защищенных оптических каналов связи. В 2022 г. досрочный период ЕГЭ проходит в 83 субъектах России. В каждой аудитории установлено не менее двух камер видеонаблюдения. Всего для наблюдения за ЕГЭ-2022 в досрочном периоде задействовано 13,9 тыс. видеокамер. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Государственные экзамены в 2022 г. пройдут в три этапа: досрочный (до 18 апреля 2022 г.), основной (с 26 мая по 2 июля 2022 г.), дополнительный (с 5 по 20 сентября 2022 г.). Перед досрочным периодом «Ростелеком» установил камеры наблюдения в 6,4 тыс. аудиторий пунктов проведения экзаменов и 987 аудиториях региональных центров обработки информации (РЦОИ), где проводятся прием и обработка экзаменационных материалов, а также проверка работ экспертами предметных комиссий. Охват аудиторий видеонаблюдением превысит 98%. Все цифровые видеокамеры, задействованные в проекте, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора: в кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом персональные данные участников, содержание заполненных бланков регистрации и ответов остаются в тайне. Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечивает максимальную объективность сдачи экзаменов.

В течение всего срока проведения ЕГЭ трансляция с видеокамер будет вестись на портал видеонаблюдения smotriege.ru. В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях России, будет вестись видеозапись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения попадет на портал видеонаблюдения. Запись также будет вестись на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере. Пропускная способность портала рассчитана на одновременное подключение не менее 15 тыс. пользователей.

Видеонаблюдение за проведением ЕГЭ

Контролируют государственную итоговую аттестацию и выявляют нарушения в ходе проведения экзаменов досрочного периода в 2022 г. 929 федеральных и региональных онлайн-наблюдателей, а также технология анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети. В дни проведения экзаменов машинное зрение ежедневно просматривает онлайн-видеопоток из 200 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий. При обнаружении подозрительной активности сигнал автоматически поступает на проверку наблюдателю, а после — на утверждение модератора. Такой многоступенчатый контроль позволяет снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным.

«Система видеонаблюдения “Ростелекома” за ЕГЭ, ее защита от хакерских и вирусных атак была значительно усовершенствована за годы применения. Наши специалисты круглосуточно следят, чтобы все системы работали бесперебойно. Два года назад к привычному видеонаблюдению на экзаменах мы добавили технологию анализа поведения с использованием нейросети. Сегодня она активно помогает определять нестандартное поведение выпускников, вычислять посторонние предметы: более половины всех выявленных нарушений фиксирует именно машинное зрение. В 2022 г. значительно увеличилось количество аудиторий, которые нейросеть может отслеживать одномоментно. Важное нововведение этого года — искусственный интеллект начал работу уже на досрочном периоде. Наши умные технологии — залог того, что все выпускники получат равные шансы набрать максимальное количество баллов, а процесс сдачи и проверки ЕГЭ будет максимально прозрачным и объективным», — сказал старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

В дни проведения государственных экзаменов специалисты «Ростелекома» ведут техническую поддержку портала видеонаблюдения и его защиту от DDoS-атак. Для поддержки пользователей портала организована бесплатная горячая линия по интеллектуальному номеру в формате 8-800.

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Все видеозаписи ЕГЭ хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома» в течение разного времени в зависимости от требований региональных контрактов. Максимальный срок хранения — до 1 марта 2023 г.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.