«Мегафон» подготовил сеть в Новосибирске к запуску 5G

«Мегафон» впервые запустил модернизированную сеть, готовую к внедрению 5G, в популярных общественных местах Новосибирска. Обновление инфраструктуры позволит оператору в будущем оперативно перейти на новый стандарт связи. Сейчас абоненты компании могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 400 Мбит/с – в 2 раза быстрее чем ранее.

Оборудование 5G Ready, установленное на базовых станциях оператора, поддерживает все действующие в настоящее время поколения связи. Новые технологии доступны в двух локациях Новосибирска общей площадью более 5 км2. В центральной части города это Красный проспект, Первомайский сквер, ул. Ленина и пл. Ленина, где сосредоточены основные культурные и деловые объекты города. Новая сеть также охватывает верхнюю зону Академгородка, где находится один из крупнейших вузов России, НГУ, и популярные места для прогулок новосибирцев и гостей города. Сейчас базовые станции «Мегафон»а в этих общественных пространствах обслуживают в среднем более 165 тыс. человек в месяц, которые используют свыше 30 ТБ мобильного трафика.

Модернизированная сеть может работать с агрегацией частотных диапазонов 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц. В совокупности они обеспечивают большую территорию распространения и проникновение сигнала внутрь зданий, а также высокие скорости передачи данных. В качестве основного используется частотный ресурс диапазона 2100 МГц, высвобожденный от технологии 3G, менее востребованной абонентами в последнее время.

Обновление сети позволяет абонентам компании получить на пользовательских устройствах, поддерживающих агрегацию частот, скорости мобильного интернета более 400 Мбит/с. Это в 9 раз больше, чем средняя скорость загрузки 4G «Мегафона» в Новосибирской области, по данным последнего исследования международной компании Ookla. При этом тестирование технологии 5G, организованное на технологической сети оператора с использованием модернизированного оборудования и смартфона Xiaomi Mi 11 Lite 5G, показало скорость загрузки свыше 500 Мбит/с.

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«Подготовка сети «Мегафона» в Новосибирске к запуску 5G даст стимул для дальнейшего развития сетей пятого поколения в регионе, которое в свою очередь открывает новые возможности для цифрового развития области. Стабильная высокая скорость передачи данных и минимальные задержки позволят корпоративным клиентам и государственным заказчикам реализовывать проекты, связанные с промышленным интернетом вещей, беспилотным транспортом, видеонаблюдением и видеоаналитикой», – сказала Галия Сайфутдинова, директор «Мегафон»а в Новосибирске.

Установленное оборудование базируется на решении компании Huawei, которое поддерживает плавную эволюцию от 2G/3G/4G к 5G. Благодаря использованию технологии MIMO 4T4R существенно возрастают пропускная способность, производительность и емкость сети. Максимальные возможности модернизированной сети и самые высокие скорости интернета будут доступны абонентам компании на смартфонах Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi Mi 11, Huawei P40 Pro. Список устройств, поддерживающих технологию, расширяется.