«Магнит» персонализирует работу с покупателями на основе искусственного интеллекта

ПАО «Магнит» объявляет о начале внедрения индивидуальных промопредложений для покупателей. С помощью детально подобранных алгоритмов с использованием искусственного интеллекта «Магнит» будет работать с тысячами микросегментов аудитории и предоставлять им максимально релевантные акции в разных каналах коммуникации. Внедрение инструментов CVM (Customer Value Management - управление потребительской ценностью) запланировано на 2022 г.

С запуском новых инструментов CVM «Магнит» полностью трансформирует механику формирования персональных промопредложений и перейдет от ручного управления сегментными промокампаниями на автоматизированную систему. Сейчас компания актуализирует бизнес-процессы для полноценного запуска в 2022 г. Проект реализуется совместно с компанией Boston Consulting Group (BCG), имеющей экспертизу и обширный опыт работы с мировыми ритейлерами в этом направлении.

Гиперперсонализированные промопредложения будут создаваться на основе массива данных программы лояльности «Магнита». На конец III квартала 2021 г. в ней насчитывалось почти 55 млн держателей карт лояльности, доля покупок с использованием карт превышает 65% в продажах.

Сейчас единые предложения формируются для сегмента, охватывающего от 100 тыс. покупателей, при этом загрузка, создание сообщений и аналитика происходят во многом вручную. Новая система будет автоматически определять сегменты аудитории на основе сотен параметров за весь период взаимодействия с клиентом, автоматически создавать предложения для самых разных по численности групп, вплоть до индивидуального клиента, проводить ежедневную оценку эффективности. Динамическая сегментация позволит создавать предложения под каждую кампанию. Самообучающиеся алгоритмы в нужное время подберут для покупателей оптимальные механики (наиболее релевантные продукты, скидки, купоны, бонусы) в разных каналах коммуникации, в т.ч. мобильное приложение, push-уведомления, смс-рассылка и других.

Для запуска CVM в «Магните» создаются три продуктовые команды из специалистов по анализу данных и Биг Дата, маркетологов, экспертов коммерческой функции. Работа основана на принципах agile: гибких методах взаимодействия, позволяющих оперативно корректировать процессы. Компания планирует активно сотрудничать с поставщиками по созданию персонализированных предложений, совместно поддерживать их промо и повышать продажи товаров.

«Это принципиально новая модель работы с нашими покупателями - с фокусом на максимально эффективные и адаптированные под каждого клиента предложения в правильных каналах в нужное время. Благодаря международным наработкам BCG с запуском алгоритмов «Магнит» станет одним из первых в России ритейлеров, который сможет оперировать тысячами уникальных промокампаний ежедневно. ИТ-системы CVM будут интегрированы с существующими инструментами, а вся трансформация будет происходит в контуре компании, что позволит минимизировать затраты и ускорить запуск нового подхода», – сказала Людмила Подъяпольская, директор департамента по управлению ценностью покупателей и клиентским опытом розничной сети «Магнит».

«Сегодня персонализация перестает быть просто модным трендом и все больше становится инструментом создания конкурентного преимущества, особенно в ритейле. В последние годы многие компании пробуют работать с персонализированными предложениями в том или ином виде. Однако наш опыт работы с ведущими мировыми ритейлерами показывает, что наибольшего успеха достигают те, кто делает это с использованием современных продвинутых аналитических методов на базе искусственного интеллекта. В этом случае эффективность персонализированных предложений может более, чем вдвое, превышать отдачу от массового промо», – отметил Николай Яковлев, управляющий директор и партнер, глава экспертной практики BCG по потребительским товарам и розничной торговле в России и СНГ.

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Справка о компании:

Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2021 г. сеть «Магнит» насчитывала 25315 магазинов, расположенных в 3840 населенных пунктах России.

Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.

Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 сентября 2021 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5144 автомобилей.

В соответствии с неаудированными данными управленческой отчетности Компании по МСФО 16, ее выручка за 9 месяцев 2021 года составила 1311,5 млрд руб., EBITDA – 151,4 млрд руб.