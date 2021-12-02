Российский онлайн-ритейлер Wildberries вышел на турецкий рынок

Wildberries, российский интернет-ритейлер, сообщил о выходе на рынок Турции. География работы компании теперь охватывает 18 стран, что позволяет и дальше расширять экспортные возможности для продаж товаров российских и зарубежных предпринимателей.

Wildberries предлагает своим новым покупателям в Турции около 5,6 млн наименований товаров 163 тыс. международных брендов: от женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров, до электроники, книг, зоотоваров и различных товаров для дома. В дальнейшем ассортимент будет расширяться: компания предложит еще больше различных товаров по доступным ценам.

Оформить заказ можно как на сайте tr.wildberries.ru, так и с помощью мобильных приложений на iOS и Android, которые работают на английском и русском языках.

«Международное развитие Wildberries означает появление новых возможностей для российских и международных предпринимателей, в особенности представителей малого и среднего бизнеса, которые через нашу онлайн-платформу смогут масштабировать свои продажи на территории 18 стран присутствия компании. За 10 месяцев 2021 г. оборот Wildberries за рубежом вырос на 43% до 24,7 млрд руб.», – отметили в пресс-службе Wildberries.

Доставка товаров будет осуществляться международными логистическими партнерами. Заказы покупателям курьерские службы доставят до дверей дома или офиса.

В 2021 г. Wildberries также запустил продажи в США, Германии, Франции, Италии, Латвии, Литве, Эстонии и Молдове, а в 2020 г. вышел в Польшу, Словакию, Израиль и другие страны.