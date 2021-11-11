HRlink стала резидентом «Сколково»

HRlink стала резидентом фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). Это даст производителю системы кадрового электронного документооборота возможность получать налоговые льготы, а также участвовать в мероприятиях и нетворкинге, организованных научно-технологическим центром.

HRlink — простой, интуитивно понятный и безопасный сервис электронного документооборота, позволяющий отказаться от бумаги при ведении кадрового делопроизводства в компании, включая взаимодействие с самозанятыми и ИП. В системе сотрудники могут подписывать документы с помощью неквалифицированной электронной подписи, которая выдается прямо внутри HRlink, или учетной записи на госуслугах. Эта функциональность доступна благодаря интеграции HRlink с порталом «Работа в России». В свою очередь, HR-специалисты получают возможность дистанционно контролировать процесс подготовки, согласования и отправки файлов.

Использование сервиса помогает существенно сократить число рутинных операций кадрового делопроизводства, экономить на доставке и хранении документов, а также снизить риск потери документов. Система разработана в полном соответствии с нормативными требованиями 122-ФЗ, регулирующего участие компаний по всей стране в эксперименте Минтруда по переходу на КЭДО, 407-ФЗ и 152-ФЗ «О персональных данных». Клиенты HRlink – это более 100 компаний из ретейла, финансовой сферы, промышленности, строительства, логистики и других отраслей.

В перспективе команда HRlink планирует развитие сервиса в сторону полного отказа от работы с бумагами в области HR. Для этого в систему добавлены модули, предназначенные для работы с самозанятыми и ИП, а также для автоматизации процесса приема и трудоустройства новых сотрудников. Кроме того, планируется разработка аналитического блока, который поможет HR-специалистам принимать взвешенные решения в отношении сотрудников на основе данных.

HRlink стала участником проекта «Сколково» на основании таких критериев, как инновационность, актуальность проекта, а также хорошие перспективы выхода на международный уровень. Так, компания уже сейчас рассматривает возможности для масштабирования на рынок Великобритании и стран Евразийского союза. Резидентство в научно-техническом центре позволит HRlink получить налоговые льготы, использовать инфраструктурные возможности и инструменты поддержки «Сколково», участвовать в мероприятиях инновационного кластера и обмениваться опытом с другими участниками рынка.

«”Сколково” объединяет крупнейшее российское сообщество инноваторов и технологических предпринимателей. Резидентство в инновационном кластере даст нам возможность взаимодействовать с разработчиками передовых технологий, узнавать об их новаторских проектах, получать обратную связь о нашем собственном сервисе. Кроме того, участие в проекте укрепит нашу репутацию инновационной компании. Тем более, мы первыми на рынке КЭДО вошли в экосистему “Сколково”», — сказал Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink.