Konica Minolta запускает виртуальный ЦОД Cloud Data Centre Services

Konica Minolta запускает облачный центр обработки данных Cloud Data Centre Services. Арендуя вычислительные мощности ЦОДа, клиенты компании смогут значительно сократить расходы на создание и поддержку ИТ-инфраструктуры.

Облачный центр обработки данных расширяет портфель облачных продуктов Konica Minolta и увеличивает сервисные возможности компании: теперь ее клиентам доступна Infrastructure as a Service (IaaS). Они могут перенести ИТ-инфраструктуру в облако Konica Minolta и больше не заниматься ее технической поддержкой – все регламентные работы компания-провайдер возьмет на себя. Как результат, клиенты Konica Minolta смогут уделять больше внимания инновационному развитию бизнеса. В настоящее время облачный центр обработки данных уже оказывает услуги ряду европейских клиентов Konica Minolta.

Чем больше капитальные расходы организации, например, затраты на приобретение и поддержку оборудования, тем меньше у нее средств для других вложений. Это, в частности, может помешать реализации ее клиентских проектов, отмечают специалисты Konica Minolta. С оборудованием также может быть связан рост капитальных расходов: потребуются вложения в незапланированные закупки, продление лицензий, модернизацию инфраструктуры.

Облачный центр обработки данных Konica Minolta избавляет организации от необходимости приобретать дополнительное сетевое оборудование, серверы, места в ЦОДах. В их распоряжении - виртуальная среда для размещения ИТ-инфраструктуры: сеть, хранилище и серверные ресурсы. Она развернута на мощностях собственных центров обработки данных Konica Minolta, расположенных в Германии и Швеции. Компании могут перейти на модель OpEx и не тратиться на оборудование, что позволит им оптимизировать расходы. Кроме того, расходы станут более прозрачными – нужно будет вносить только фиксированный ежемесячный платеж и корректировать его время от времени, если возникает такая потребность.

Оборудование для хранения данных, принадлежащее компаниям, подвержено самым разнообразным рискам: может произойти отключение электроэнергии, пожар, кража, потеря связи. Результатом становятся простой оборудования и потери данных, из-за которых компания не сможет продолжать эффективно работать. Не исключены и катастрофические для бизнеса последствия.

Центр обработки данных Konica Minolta, расположенный в Германии, сертифицирован в соответствии с ISO27001 и DIN EN 50600 и соответствует требованиям GDPR, отвечая самым высоким стандартам безопасности. Центр обработки данных в Швеции сейчас расширяется. К концу года строительные работы завершатся и ЦОД будет удовлетворять всем требования Агентства по чрезвычайным ситуациям Швеции.

Почему после окончания пандемии облака будут востребованы еще больше, чем до нее Облака

Центр обработки данных в Германии разделен на пять зон безопасности, в Швеции - на четыре. В последнем после завершения строительных работ число зон увеличится: их станет пять. Доступ к зонам регулируется в соответствии с комплексной концепцией безопасности. Для него требуется пройти неоднократную аутентификацию. Все перемещения в центрах обработки данных тщательно контролируются и регистрируются. Сигналы тревоги поступают в центр управления, информация о критических инцидентах автоматически отправляется компаниям и обрабатывается согласно SLA.

Надежную защиту данных в ЦОДах обеспечивает система непрерывного резервного копирования. Кроме того, клиентам гарантируется полная изоляция сети, включая собственный сегмент, маршрутизаторы и брандмауэры. Более того – в зависимости от условий контракта, они могут воспользоваться микросегментацией, проводимой распределенными брандмауэрами. В отличие от центральных, которые могут представлять собой единую точку отказа, они распределены – «микросегментированы». Если безопасность будет нарушена, вся система из строя не выйдет.

Все серверные помещения в ЦОДах могут сохранять огнестойкость как минимум 90 минут. Они оснащены системой раннего обнаружения пожара, инфракрасными детекторами дыма и тепловыми датчиками. Система пожаротушения, основанная на Novec 1230, обеспечивает максимальную безопасность. Энергетическую систему кампуса в Германии отличает бесперебойность, автономность и наличие отказоустойчивых генераторов аварийного питания. Центр обработки данных в Швеции имеет два независимых источника питания, установленные блоки позволяют проводить многократное резервирование. Как результат, в Германии генераторы способны обеспечивать независимую работу как минимум 72 часа, в Швеции – 24.

«Мы рады возможности еще больше расширить ассортимент наших облачных услуг. Помимо новых решений, работающих по модели IaaS, наши клиенты могут приобрести и SaaS-продукты, например, воспользоваться облачной печатью. Таким образом, они имеют возможность получить весь комплекс облачных услуг от одной компании, решать через нее все вопросы, а также переложить всю ответственность за ИТ-инфраструктуру на наших экспертов. Кроме того, они получают доступ к облачной среде, специально адаптированной под их потребности. Наши центры обработки данных используют экологически чистую энергию, так как мы понимаем, как важно стремиться сохранять ограниченные ресурсы», - отметил Штефан Тиле, менеджер по развитию продуктов Konica Minolta Business Solutions Europe.