Под цифровым присмотром: «Ростелеком» на Южном Урале обеспечивает видеонаблюдение за ГВЭ и ЕГЭ

Компания «Ростелеком» подготовила систему видеонаблюдения к проведению Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и Единого госэкзамена (ЕГЭ) в 85 школах Челябинской области. В 2021 г. аттестационная кампания начинается 25 мая для выпускников, сдающих ГВЭ. Проверка знаний в рамках ЕГЭ стартует 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Работы по организации видеонаблюдения проведены в рамках контракта с Министерством образования и науки Челябинской области.

Установленная система видеонаблюдения обеспечивает каждому выпускнику равные условия для объективной оценки знаний. В школьных аудиториях, на базе которых организованы пункты проведения ГВЭ и ЕГЭ, специалисты связи проверили качество звука и видео, а также ракурс IP-камер. Камеры устанавливаются так, чтобы в обзор попадали выпускники, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. При этом невозможно прочитать содержание заполненных бланков регистрации и ответов. В тайне остаются и персональные данные выпускников. Также провайдер обновил программное обеспечение системы видеонаблюдения, проконтролировал наличие резервных источников питания в каждой аудитории на случай внезапного отключения электроэнергии.

«В этом году системой видеонаблюдения на базе современных IP-камер мы оснастили 1232 школьных класса. Кроме этого, 78 камер установлено в Региональном центре оценки качества и информатизации образования. В каждой аудитории установлены две видеокамеры, которые автоматически включаются и выключаются согласно расписанию госэкзаменов, обеспечивают необходимый обзор наблюдателям и высокое качество видеопотока. Это позволит аккредитованным наблюдателям следить за ходом проведения экзаменов в режиме реального времени и оперативно реагировать на возможные нарушения», — сказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Во время экзаменов IP-камеры в онлайн-режиме по защищенным каналам связи передают видеозаписи в Центр обработки данных «Ростелекома» в Екатеринбурге. После проведения всех экзаменов информация передается заказчику.

ЕГЭ пройдут в каждом субъекте РФ, а также в 79 пунктах приема экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств и воинских частей в 58 странах мира. Всего для видеонаблюдения за ЕГЭ-2021 в более 5,5 тыс. ППЭ будет задействовано свыше 134 тыс. камер. Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». Пропускная способность портала рассчитана на одновременное подключение не менее 15 тыс. пользователей.

В дни проведения испытаний специалисты «Ростелекома» будут следить за работой системы видеонаблюдения, вести техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак. Также будет организовано дежурство технического персонала.