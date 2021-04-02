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Tele2 построила 12 ЦОДов на территории от Юга до Сибири в 2020 году

Tele2, российский оператор мобильной связи, построил 12 центров обработки данных в шести регионах России за 2020 г. Машинные залы ЦОДов включают 2286 стойкомест, а мощность оборудования на каждом объекте составляет 1,5-4,9 мВт. Общая сумма инвестиций в строительство объектов превысила 3,5 млрд руб. Стратегически важный для компании проект позволил повысить отказоустойчивость систем, создать резервные мощности ИТ-инфраструктуры в условиях роста трафика и подготовиться к запуску новых услуг, в том числе VoLTE.

В 2020 г. компания завершила строительство стратегически важных объектов в шести регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. В 12 новых ЦОДах размещено оборудование для всех информационных систем оператора, включая биллинг, VAS и другие платформы. Центры занимают территорию общей площадью более 10 тыс. кв. м. Машинные залы ЦОД рассчитаны на 2286 стойкомест и задействуют оборудование мощностью от 1,5 до 4,9 мВт в каждом из центров.

ЦОДы Tele2 имеют самое современное оснащение: автоматическое управление вычислительными комплексами, системы поддержания необходимого уровня температуры и влажности, удаленного управления, противопожарной защиты, мониторинга и видеонаблюдения. Резервное энергопитание обеспечивается аккумуляторными залами и автономными генераторами, которые автоматически запускаются в течение двух минут после отключения питания. Облачные вычислительные центры Tele2 по сравнению с текущей инфраструктурой голосовой коммутации обеспечивают повышенную надежность за счет дублирования абсолютно всех систем на разных площадках.

Виртуализация и переход к облачной инфраструктуре позволяют получить более широкий функционал по сравнению с текущими устройствами коммутации. Помимо повышения надежности, перевод процессов управления сетью в облако позволяет предложить клиентам оператора ряд принципиально новых услуг, например, VoLTE. Функциональность ЦОДов может постоянно обновляться без изменений в архитектуре площадки и значительных затрат. Это ускорит запуск продуктов и услуг.

Алексей Телков, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Tele2, сказал: «По итогам 2020 г. число активных пользователей мобильного интернета увеличилось на 20%, а трафик в сети вырос на 58%. В условиях активной цифровизации сервисов нам важно обеспечить отказоустойчивость систем и вместе с тем создать резервы мощности с учетом новых нагрузок на сеть. Высокая конкуренция на российском рынке сформировала высокие стандарты телеком-услуг, а прошлый год радикально повысил требования клиентов к качеству сервисов. Масштабный запуск центров в операционных макрорегионах Tele2 позволит усилить техническую инфраструктуру компании, создать запас прочности в условиях экспоненциального роста трафика и оперативно запускать инновационные продукты. Надежность систем коммутации позволит нам эффективнее способствовать росту показателя NPS, по которому Tele2 является безоговорочным лидером в отрасли в том числе благодаря непрерывному технологическому развитию».

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