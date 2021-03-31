Спецпроекты

«Сберкорус» автоматизировал управление ассортиментом товаров в каналах продаж для Mondelēz International

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Ритейл Розница Облака

«Мон’дэлис Русь», российское подразделение группы Mondelēz International, начала использование платформы «Сфера MDM» — облачного решения для управления данными о товарах, каналами продаж с дистрибьюторами, ритейлерами и порталами e-commercе. Проект по автоматизации процессов взаимодействия с покупателями для крупнейшего глобального производителя кондитерских изделий и снеков, продукция которого представлена в 150 странах, был запущен в начале 2020 г. и успешно развивается в настоящее время. В качестве бизнес-консультанта, разработчика, вендора, контент- и сервис-провайдера выступила компания «Сберкорус» (входит в экосистему «Сбера»).

На первом этапе проекта лаборатория «Сберкоруса» разработала процедуру создания цифровых паспортов продукции и на основе предоставленных образцов оцифровала все единицы и уровни упаковки продукции компании Mondelēz Int. В связи с тем, что данные из глобальных PIM-систем, которые использовались в компании ранее, были недостаточны, по итогам оцифровки был расширен атрибутивный состав товаров с учетом специфики рынка России и разнородных требований покупателей — торговых сетей и маркетплейсов. Для проверки, обогащения и, в случае ошибок, корректировки данных о товарах, экспортированных из глобальной PIM системы Salsify, был разработан отдельный модуль: он учитывает около 50 атрибутов, релевантных для сравнения, и подсвечивает погрешности отклонений >3%. Подготовленный медиаконтент был размещен на платформе «Сфера MDM» компании «Сберкорус» в отдельном хранилище, защищенном от несанкционированных изменений и рисков потери информации.

На следующем этапе проекта была организована передача мастер-данных во все каналы продаж для дальнейшего использования их покупателями и обеспечения единого представления продукции Mondelēz Int. на всей территории России. Ранее этот бизнес-процесс производился вручную и предполагал заполнение огромного количества файлов специфического формата, что не гарантировало полноты и актуальности данных, увеличивало время листинга, а также приводило к дополнительным трудозатратам на фоне большого числа рутинных операций. «Сберкорус» обеспечил автоматическое обновление информации о товарах в собственных ИТ-системах клиента и мгновенную и безопасную отправку данных торговым сетям, дистрибьюторам и интернет-магазинам — в том числе по изменениям в атрибутах продукции. Так, например, фотографию для сезонного предложения теперь нужно обновить только в одном месте — в карточке товара на платформе «Сфера MDM». Новое фото появится во всех каналах продаж Mondelēz у всех подключенных к системе партнеров. А при изменении транспортной упаковки информация мгновенно отправляется на все логистические склады. Существенно сократилось и время вывода на рынок новинок: за счет автоматической синхронизации данных новый цифровой паспорт товара можно сразу же передать во все каналы продаж и принимать заказы.

Внедрение платформы «Сфера MDM» оптимизировало и процесс создания и согласования промоакций (RЕСО). Система позволяет выбрать ассортимент товаров, сформировать скидки, автоматически рассчитать бюджет и выгрузить готовые данные в SAP. Сервис RЕСО покрывает все этапы согласования от инициации промоакции до готового отчета для целей контроля и дальнейшей аналитики. А использование мобильного приложения делает процесс еще удобнее за счет возможности согласовать или отклонить документ прямо со смартфона после получения push-уведомления. Русский и английский интерфейс приложения удобны для использования топ-менеджерами глобального производителя по всему миру.

«Платформа «Сфера MDM» — это удобный инструмент для автоматизации внутренних и внешних процессов организации, основанных на мастер-данных о товарах, покупателях, торговых точках и распределительных центрах. При этом гарантированный результат в виде разгрузки и удешевления проектов на собственной ИТ-инфраструктуре можно получить в кратчайшие сроки. Мы не ставим точку в проекте Mondelēz International и следующим шагом планируем автоматизировать для клиента процесс планирования продаж в каждом канале по каждой ассортиментной позиции с динамическим контролем квот и лимитов. Это позволит перейти к более эффективному управлению отгрузками, минимизировать стоки и оперативно корректировать производственные планы в соответствии с реальным покупательским спросом», — сказал руководитель компании «Сберкорус» Сергей Машурин.

В феврале 2021 г. в системе «Сфера MDM» насчитывалось около 350 цифровых паспортов продукции компании Mondelēz Int. Производитель работает через платформу со всеми магазинами и распределительными центрами X5 Retail Group, «Магнит», несколькими десятками дистрибьюторов, тестирует обмен с «Дикси». В планах — дальнейшее увеличение количества поддерживаемых каналов продаж и процессов в них.



Другие материалы рубрики

Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры

Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle

Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш

Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube

«Ростелеком» с друзьями возьмет в оборот документы федеральной власти

EPAM покупает американскую финтех-компанию

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор портативной акустической системы JBL Xtreme 3

Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро

Техноблог

Внешний IP-адрес — гарантия безопасности?

Лучшие погружные блендеры в 2021 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый космический отель: как это будет?

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий