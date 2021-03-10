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Lenovo представила линейку устройств ThinkEdge для периферийных вычислений

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Lenovo представила новую линейку систем ThinkEdge для периферийных вычислений. Новинки ThinkEdge SE30 и ThinkEdge SE50 – это производительные и надежные устройства небольшого размера, которые предназначены для обработки корпоративных данных, обеспечения безопасности и масштабируемости на периферии.

Ожидается, что к 2025 году 75% данных, генерируемых компаниями, будут обрабатываться на границе ИТ-сред. Пандемия стала катализатором цифровой трансформации и ускорила внедрение решений для периферийных вычислений в компаниях по всему миру.

Опрос топ-менеджеров и руководителей ИТ-подразделений, проведенный компанией Lenovo в декабре 2020 года, показал, что периферийные вычисления являются ключевым приоритетом и их развертывание происходит быстрыми темпами. 59% опрошенных заявили, что «надеются внедрить новые передовые вычислительные решения в течение ближайших 6 месяцев». 82% уверены, что «сбор и анализ данных в режиме реального времени — это те направления, где периферийные решения оказывают наибольшее влияние на их бизнес».

Новые устройства Lenovo ThinkEdge работают на базе процессоров Intel, они предназначены для обработки корпоративных данных на периферии, предлагая при этом высокую производительность, необходимую безопасность и масштабируемость.

«Периферийные вычисления критически важны для интеллектуальной трансформации предприятий, — считает Джон Першке (Jon Pershke), вице-президент отдела стратегического планирования и развития бизнеса в подразделении интеллектуальных устройств Lenovo. — Новые продукты в линейке ThinkEdge — это специализированные устройства, которые могут работать как самостоятельно, так и как часть различных корпоративных решений, чтобы предоставить заказчикам Lenovo преимущество в производительности, безопасности и масштабируемости».

ThinkEdge SE30 построен на процессоре Intel Core i5 vPro 11 поколения для промышленных вычислений. Он обеспечивает высокую производительность, ускоряет рабочие нагрузки ИИ, предлагает улучшенные функции безопасности, а также имеет расширенный диапазон рабочих температур (от -20 до +60º С). Кроме того, ThinkEdge SE30 поддерживает 4G-сети, а во второй половине 2021 года устройство сможет работать и в 5G диапазоне.

Среди вариантов применения ThinkEdge SE30 — киоски и банкоматы для интеллектуальных систем розничной торговли, автоматизированные производственные линии и средства мониторинга безопасности медицинских изделий в медучреждениях.

Основные технические характеристики ThinkEdge SE30. Процессоры Intel Core i5 vPro 11 поколения для промышленных вычислений. До 16 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель ёмкостью до 1 ТБ. Безвентиляторная система охлаждения, диапазон рабочих температур от -20 до +60º С. Модуль 4G и поддержка сетей 5G в будущем.

Модель ThinkEdge SE50 разработана для различных вариантов применения, требующих более глубокого уровня анализа и обработки данных. Устройство оснащено процессором Intel Core i5 или i7 vPro 11 поколения и до 32 ГБ оперативной памяти.

Корпоративные заказчики могут использовать ThinkEdge SE50 для агрегирования данных с распределенных устройств Интернета вещей (IoT) и их анализа в режиме реального времени. Это интеллектуальное периферийное решение может фильтровать и пересылать только актуальные данные IoT по глобальной сети в облако или центр обработки данных (ЦОД). У компаний-пользователей подобных устройств есть возможность усовершенствовать свою стратегию ИИ на периферии с помощью передовых микросхем, оптимизированного программного обеспечения и набора инструментов OpenVINO.

Основные технические особенности ThinkEdge SE50. Процессоры Intel Core i7 или i5 vPro 11 поколения для промышленных вычислений. 32 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью до 2 ТБ. Безвентиляторная система охлаждения, диапазон рабочих температур от 0 до +50 º С, степень пылевлагозащиты IP50. Корпус объемом два литра со всеми необходимыми разъемами.

Успешное развитие серии периферийных устройств Lenovo основано на том же стремлении к инновациям, которое обеспечивает мировое лидерство компании в области производства ПК. Решения ThinkEdge позволяют предприятиям становится более эффективными и конкурентноспособными и выбирать именно те функции, что нужны им сегодня.

Линейка ThinkEdge поддерживается ведущими поставщиками программного обеспечения, OEM-производителями и системными интеграторами. Сертифицированными партнерами ThinkEdge являются Telit, IMS Evolve, Software AG и многие другие компании.



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