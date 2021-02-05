Nokia представила новый смартфон Nokia 1.4. Цены

HMD Global, владелец бренда телефонов Nokia, представляет новый смартфон первой серии Nokia 1.4. Отличительная особенность новинки — большой безрамочный экран HD+ диагональю 6,51” и долговечный корпус с нескользким покрытием. Этот смартфон отлично подходит всей семье и его можно с легкостью доверить детям.

Юхо Сарвикас, директор по продуктам и вице-президент компании HMD Global в регионе Северная Америка, сказал: «Будучи отцом двух детей я преодолеваю те же трудности, что и многие другие семьи, вынужденные работать, учиться и заботиться о детях в новых условиях. Поскольку всей семье приходится заниматься делами, находясь дома, мы решили предложить необременительное для семейного бюджета и надежное устройство, которым будет приятно пользоваться. Наши дизайнеры учли необходимость иметь доступ к электронной почте, оплачивать счета и занимать свободное время детей.

По-настоящему большой экран Nokia 1.4 отлично подходит для родителей и детей, которым нужно быть всегда на связи и успевать все задуманное. Благодаря разработанным Google технологиям ИИ, приложению Camera Go и камере для макросъемки качественные фотографии получаются и дома, и на улице. Долговечный корпус, два дня на одном заряде батареи1 и сердце устройства — процессор, созданный лидером отрасли — компанией Qualcomm».





Nokia 1.4 — смартфон для людей, которые любят проводить время в кругу семьи. Безрамочный экран HD+ диагональю 6,51” создан для учебы, развлечений, просмотра фильмов и общения с помощью видеозвонков. Долговечный корпус с нескользким покрытием рассчитан на активное использование. Смартфон можно с легкостью доверить ребенку — его одинаково удобно держать в руках и взрослым, и детям.

Двойная основная камера со вспышкой — сенсор 8 МП с автофокусом и сенсор для макросъемки 2 МП, а также селфи-камера 5 МП делают качественные фотографии в любое время дня и ночи. Вам не придется волноваться о настройках — в приложении Camera Go предусмотрены режимы «Портрет» и «Ночь». Встроенная камера для макросъемки поможет запечатлеть мир в мельчайших деталях. Проводите время всей семьей — снимайте мир вокруг вас и делитесь эмоциями. Смартфон даст вам знать, когда настанет время освободить место для новых фотографий.

Процессор Qualcomm Snapdragon 215 помогает в решении самых разных задач, а датчик отпечатка пальца надежно защищает данные. Встроенная батарея емкостью 4000 мАч держит заряд до двух дней. Функция родительского контроля позволяет установить ограничения на скачивание приложений из магазина Google Play.

В Nokia 1.4 предустановлена операционная система Android 10 (Версия Go) с улучшенными настройками безопасности — больше места и памяти, меньше расход трафика. Смартфон не потеряет актуальности со временем и получит обновление до Android 11 (Версия Go). Вы будете три года получать обновления для системы безопасности и два года — обновления операционной системы.

Смартфон Nokia 1.4 появится в продаже в России в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru и в магазинах партнеров во второй половине первого квартала 2021 года в двух версиях: 2/32 ГБ в синем и сером цветах по ориентировочной розничной цене 7 990 рублей; 3/64 ГБ в синем и пурпурном цветах по ориентировочной розничной цене 9 990 рублей.