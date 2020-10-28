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Обновленный смартфон Huawei P smart 2021 появится в России

Техника

Huawei Consumer Business Group представляет смартфон Huawei P smart 2021, получивший современный дизайн и ряд усовершенствованных функций. Новый смартфон оснащен большим экраном для комфортного просмотра видео, емкой батареей для работы в течение всего дня и системой фотокамер, поддерживающей различные режимы съемки.

Huawei P smart 2021 оснащен технологией Huawei SuperCharge мощностью 22,5 Вт. Всего десяти минут зарядки достаточно для просмотра видео в течение двух часов, что позволяет быстро зарядить смартфон прямо перед выходом из дома или во время короткого перерыва. А благодаря батарее емкостью 5000 мАч Huawei P smart 2021 способен работать без подзарядки до 23 часов в режиме воспроизведения видео.

Основная камера Huawei P smart 2021 состоит из четырех фотомодулей. Основной модуль 48 МП с диагональю 1/2 дюйма создает снимки с высокой детализацией даже в сложных условиях освещения за счет захвата большого светового потока. Высокое разрешение снимков дает возможность увеличивать изображение без потери качества.

Чувствительность сенсора в сочетании с интеллектуальными алгоритмами позволяет основной камере Huawei P smart 2021 делать четкие детализированные снимки при ночной фотосъемке. В ночном режиме камера устраняет шумы за счет комбинирования информации с нескольких последовательных кадров.

Камера смартфона оснащена сверхширокоугольным объективом с модулем 8 МП и углом зрения 120 градусов и сенсором для макросъемки с модулем 2 МП, который способен снимать с расстояния от 4 см. Объектив с модулем 2 МП, отвечающий за определение глубины сцены, позволяет делать портреты с эффектом боке. Также смартфон оснащен фронтальной камерой 8 МП с интеллектуальными алгоритмами коррекции портретов и круговой вспышкой для равномерного освещения лица.

Huawei P smart 2021 имеет экран с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400х1080 пикселей. Сертифицированный TÜV Rheinland режим защиты зрения, в котором смартфон фильтрует синюю составляющую спектра подсветки, снижает нагрузку на глаза во время длительного чтения и веб-серфинга.

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Huawei P smart 2021

Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания, расположенную на боковой поверхности смартфона, что позволяет быстро разблокировать устройство.

Смартфон оснащен встроенным накопителем на 128 ГБ. Для тех, кому нужно больше места, предусмотрена возможность установки карты памяти емкостью до 512 ГБ.

Новый Huawei P smart 2021 работает под управлением EMUI 10.1, предлагающей широкий набор функций для упрощения повседневных задач. Среди них, например, интеллектуальный сервис, объединяющий фотографии галереи в коллажи.

Cмартфон поставляется с предустановленным магазином приложений AppGallery, предлагающим широкий ассортимент глобальных и локальных приложений.

Новый Huawei P smart 2021 будет доступен в России в черном и ярко-зеленом оттенках с 11 ноября 2020 г. эксклюзивно на торговой площадке Tmall, а с 13 ноября 2020 г. – в официальном интернет-магазине Huawei. Розничная цена модели в конфигурации 4 ГБ +128 ГБ составит 16 999 руб.

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