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Аналитика МТС: по итогам полугодия продажи смартфонов в России выросли на 5,1% до 223 млрд рублей

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МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала рынок смартфонов в первом полугодии 2020 г. Продажи гаджетов в период с января по июнь показали положительную динамику, падение спроса было зафиксировано в апреле и мае в связи с режимом самоизоляции.

По оценке аналитиков МТС, с января по июнь 2020 г. в России было продано 13,6 млн гаджетов на сумму 223 млрд руб. В натуральном выражении российский рынок увеличился на 3%, а в денежном — на 5,1%. Средняя стоимость девайсов выросла на 2% до 16426 руб.

Продажи гаджетов резко выросли в июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Это связано с несколькими факторами, среди которых можно отметить открытие торговых центров, отложенный спрос и снижение трат жителей России на отдых. По оценке экспертов, в текущем году 92% россиян планируют провести отпуск в пределах региона проживания: на даче или дома. Аналитики «МТС банка» отмечают, что пользователи потратили в июне в 2,5 раза меньше денег на путешествия, чем годом ранее.

Сэкономленные на отдыхе деньги россияне тратили в том числе на покупку новых гаджетов, которые заменяют офлайн-досуг и позволяют с комфортом пользоваться цифровыми развлечениями, такими как Youtube, онлайн-игры, социальные сети и мессенджеры.

Наиболее сложным для российского рынка был II квартал 2020 года. С апреля по июнь включительно было продано на 2,9% меньше мобильных устройств, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении спрос снизился на 2,3%. В апреле текущего года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 г. продажи смартфонов сократились на 21% в натуральном выражении, в мае — на 4%. В то же время в июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи мобильных девайсов в натуральном выражении выросли на 13%, а по сравнению с апрелем 2020 г. количество купленных устройств увеличилось почти вдвое.

«Выполняя социальную миссию, розничная сеть МТС во время самоизоляции сместила акцент с продаж на расширение обслуживания и помощи клиентам, поскольку в этот период связь и стабильный доступ в сеть стали одними из приоритетных сервисов для пользователей. Для этого мы значительно усилили онлайн-каналы для взаимодействия с покупателями и абонентами: увеличили количество курьеров и сократили время доставки из интернет-магазина МТС, запустили продажу SIM-карт с саморегистрацией и бесконтактной курьерской доставкой. Благодаря слаженной работе команды, во II квартале 2020 г. онлайн-продажи товаров и услуг стали рекордными, увеличившись в два с половиной раза. В данный момент салоны МТС работают в обычном режиме с соблюдением мер предосторожностей, а продажи оборудования восстановились до уровня прошлого года», — отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

В период с апреля по июнь россияне чаще всего покупали смартфоны среднего ценового сегмента. Более 80% купленных гаджетов стоили менее 20 тыс. руб., а самую высокую динамику показала ценовая категория от 10 до 15 тыс. руб. — продажи в данном сегменте увеличились на 14,4%.

Пользователи делали выбор в пользу доступных устройств, которые можно купить за собственные наличные деньги без длительных накоплений и без привлечения дополнительных финансовых инструментов от банков. По оценке аналитиков МТС, с апреля по июнь текущего года количество выданных кредитов на смартфоны в России снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Первое место российского рынка по количеству проданных гаджетов во II квартале 2020 г. занимает Honor с долей 25,5%. На втором месте Samsung с 22,2%, на третьем — Xiaomi с 19,8%. За ними следуют Apple — 9,3% и Huawei — 8%. В денежном выражении лидируют смартфоны Apple — 30,8%, Samsung — 24,7%, Honor — 18,1%, Xiaomi — 13,7% и Huawei — 6,1%. В розничной сети МТС динамика продаж и распределение по производителям смартфонов сопоставимы с общероссийскими трендами.

Топ-10 самых продаваемых смартфонов в натуральном выражении в России во II квартале 2020 г:

Samsung Galaxy A51; Honor 8A; Honor 20 Lite; Samsung Galaxy A10; Honor 10i; Honor 10 Lite; Xiaomi Redmi 7A 16 ГБ; Samsung Galaxy A30S; Xiaomi Redmi 8A; Xiaomi Redmi 7A 32 ГБ.

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