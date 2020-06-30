IBM и SAP помогут компаниям перейти к интеллектуальному предприятию

IBM и SAP SE объявили о продолжении сотрудничества в области разработки новых решений для клиентов. Они будут предназначены для создания интеллектуальных предприятий, управляемых данными.

Более 400 компаний уже модернизировали свои корпоративные системы и бизнес-процессы благодаря партнерству IBM и SAP в области цифровой трансформации. Пандемия COVID-19 по-прежнему оказывает сильное влияние на различные индустрии по всему миру, в этих условиях бизнесу необходима гибкость для легкой и быстрой адаптации к меняющимся рыночным условиям и потребительскому спросу.

«Будущее организаций в краткосрочной и долгосрочной перспективе зависит от их способности быстро реагировать на нынешние сложные рыночные условия, — сказала Адэйр Фокс-Мартин (Adaire Fox-Martin), член исполнительного совета SAP SE. — Источником конкурентных преимуществ становится доступ к данным на всех этапах создания стоимости, такой подход позволяет выявить новые возможности для получения прибыли, создать особенный опыт для клиентов и сотрудников, а также быстро оценить и отреагировать на любую ситуацию. В рамках партнерства SAP и IBM смогут объединить экспертизу в области технологий и возможности лучших мировых интеллектуальных решений, это поможет клиентам трансформироваться быстрее, эффективнее настраивать процессы, открыть новые рыночные перспективы».

В фокусе нового этапа партнерства IBM и SAP — ускорение трансформации бизнеса и внедрения инноваций за счет индустриальных решений, повышающих ценность данных. Еще одним важным направлением для изменений станет область клиентского опыта и опыта сотрудников. Кроме этого, инициативы помогут обеспечить максимальную гибкость при работе в гибридных облачных средах.

«Чтобы сохранить конкурентоспособность в быстроменяющемся и быстроразвивающемся мире, компании должны иметь ресурсы и возможности для быстрой трансформации, создания эффективных и автоматизированных бизнес-процессов. Это становится возможным с применением передовых технологий для преобразования статичных и изолированных процессов в гибкие и интеллектуальные, — отметил Марк Фостер (Mark Foster), старший визе-президент IBM Services. — Новые решения, представленные сегодня, это еще один шаг в нашем 48-летнем сотрудничестве с SAP, в процессе которого мы вместе с клиентами создаем умные предприятия, помогаем повысить скорость принятия решений, создать неповторимые впечатления и значимый опыт для сотрудников и клиентов».

Благодаря сотрудничеству IBM и SAP планируется предоставлять решения для поиска новых ценностей для клиентов.

Представленные на прошлой неделе облачные технологии для промышленности —инновационные вертикальные решения для эффективной трансформации и устойчивого роста. Для поддержания будущего рыночного спроса на отраслевые инновации IBM и SAP приступили к совместной разработке и поставкам облачных решений со сквозными интеллектуальными отраслевыми рабочими процессами, они позволят клиентам принимать решения на основе анализа данных. На первом этапе основное внимание будет сосредоточено на бизнес-процессах, связанных с обработкой и доставкой заказов, а также планированием производства промышленного оборудования и компонентов (IM&C), чтобы помочь заново создать рабочие процессы, повышающие производительность и удовлетворенность клиентов. IBM и SAP объединились с ведущими компаниями в области IM&C для разработки будущих решений. Являясь партнером SAP Model Company, IBM также работает над созданием модельной компании SAP для индустрии телекома. Она поможет поставщикам телекоммуникационных услуг трансформировать клиентские и внутренние процессы, а также оптимизировать возврат инвестиций в 5G.

Согласно опросу ASUG большинство респондентов планируют работать с SAP S/4HANA по гибридной облачной модели. Компании продолжают быстро развивать бизнес-модели и конфигурировать процессы для поддержки клиентов и соответствия новым требованиям рынка. Многие используют гибридную облачную модель для управления интеллектуальным предприятием. Для того, чтобы позволить клиентам гибко распределять разнообразные рабочие нагрузки в оптимальных вычислительных средах, IBM, Red Hat и SAP будут совместно работать над предоставлением облачных сервисов SAP на мощностях заказчика посредством развертывания частного облака SAP Cloud Platform и вспомогательных сервисов на базе платформы Red Hat OpenShift. В настоящее время ряд клиентов уже планируют использование подобного решения для создания внешних расширений с полным выполнением требований заказчика по безопасности – что особенно важно для клиентов из государственно регулируемых отраслей.

Благодаря интернету, смартфонам, социальным сетям клиентам и сотрудникам легко делиться своими отзывами о работе в компании, взаимодействии с менеджерами, товарах и услугах. Исследование IBM Global C-Suite показало, что 82% менеджеров верят, что данные могут стать основой конкурентного преимущества, укрепляя доверие клиентов и увеличивая прибыль. Чтобы помочь компаниям повысить ценность данных, IBM и SAP будут предоставлять технологии и услуги из портфеля SAP Customer Experience и решения для управления опытом SAP Qualtrics. Используя их, клиенты смогут предоставлять омниканальный сервис нового поколения, а также будут измерять и повышать эффективность взаимодействия с заинтересованными лицами. Такая коллаборация сможет повысить лояльность клиентов, вовлеченность покупателей и сотрудников, улучшит качество бренда и продукции в различных отраслях промышленности. IBM планирует включить использование решений по управлению опытом в проектную деятельность, как часть организационных изменений для обеспечения дифференцированного и улучшенного проектного опыта для клиентов.

IBM и SAP работают вместе над созданием IBM Accelerated Move Center, центра миграции нового поколения, предназначенного для дальнейшей автоматизации и ускорения перехода к интеллектуальному предприятию на SAP S/4HANA. Это готовый интеграционный подход, который использует предварительно настроенные базовые отраслевые шаблоны и инструменты автоматизации и конфигурации, разработанный совместно с IBM Research.

Новые предложения базируются на портфолио Intelligent Suite и отраслевых облачных решениях SAP и позволят клиентам извлечь выгоду из технологий SAP и IBM, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, автоматизация и аналитика. Предложения будут построены на новой платформе IBM, она обеспечит единый подход к решениям IBM, включая предварительно настроенные отраслевые решения и совместимость с SAP Business Technology Platform, позволяя клиентам создавать передовые идеи, объединять возможности, создавать, расширять и совершенствовать приложения SAP. Все вместе это поможет клиентам извлекать выгоду из пакета интеллектуальных решений SAP, мигрировать в облако, преобразовывать данные в ценность для бизнеса и использовать новые технологии для поддержки интеллектуальных рабочих процессов.